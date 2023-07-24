Во Франции оценили расходы и доходы от Олимпийских игр в Париже в 2024 году

Во Франции решили оценить расходы на Олимпийские игры в Париже в 2024 году и возможность их окупить.

Во Франции решили оценить расходы на Олимпийские игры в Париже в 2024 году и возможность их окупить.

Примерно через год в Париже стартует Олимпиада, официальное открытие которого должно состояться 26 июля 2024 года. Но, чтобы это произошло потребовался колоссальный бюджет. В общей сложности на эти цели будет выделено €8,2 млрд. Именно такая цифра была озвучена организационным комитетом Олимпийских и Паралимпийских игр (COJOP) в Париже в 2024 году.

По мнению организаторов спортивного праздника, компенсация может быть получена за счет финансирования со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), а также, в частности, за счет продажи телевизионных прав на трансляцию спортивных передач, побочных продуктов и партнерских отношений. Особое место занимала продажа билетов. Все это должно принести €4,4 млрд.

«У нас чрезвычайно богатый и разнообразный выбор билетов: 5% мест по цене более €400, 10% по цене более €200. Именно такая бизнес-модель позволит нам сбалансировать бюджет игр», — заявил Микаэль Алоизио, заместитель генерального директора COJOP.

Другим потенциальным источником дохода должен стать приток туристов, связанный с этим спортивным праздником. Согласно прогноза, сделанного центром спортивного права и экономики (CDES) в 2017 году, это может дать еще €2,8 млрд. Таким образом, денежные поступления вырастут до €7,2 млрд.

Что же касается роста французской экономики в целом, то делать оценки еще рано. Но в выигрыше обязательно будут те регионы, где пройдут спортивные соревнования. Так, например, Марсель (департамент Буш-дю-Рон) будет встречать олимпийский огонь, в нем пройдут 10 матчей футбольного турнира, соревнования по парусному спорту. Благодаря телевидению город станет спортивной витриной Франции для сотен миллионов зрителей.

Наконец, следовало учесть такой важный фактор, как передачу населению после окончания Игр сооружений, построенных и отремонтированных на всех спортивных объектах. Среди них жилые помещения для размещения спортсменов и бассейны. Это позволит увеличить олимпийские доходы до €8,5 млрд, превысив расходы на €300 млн. Хотя, согласно отчету, подготовленного информационной комиссией Национального собрания Франции, только в Парижском регионе доходы могут составить от €5,3 млрд до €10,7 млрд.

Однако, остался серьезный риск увеличения затрат. Как заметил специалист по экономике спорта Андрефф, начиная с Олимпийских игр 1968 года в среднем уровень превышения затрат составлял 168%. Например, в Лондоне в 2012 году при запланированных расходах в размере €4,8 млрд фактически было потрачено €11 млрд.