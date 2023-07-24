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Новости Новак Джокович прокомментировал решение сняться с турнира в Торонто

Новак Джокович прокомментировал решение сняться с турнира в Торонто

Виктория Христова Июл 24, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Новак Джокович прокомментировал решение сняться с турнира в Торонто отключены 86 Просмотров

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о решении пропустить турнир в Торонто из-за усталости.

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о решении пропустить турнир в Торонто из-за усталости.

«Мне всегда нравилось проводить время в Канаде, но после разговора со своей командой мы пришли к выводу, что это правильное решение. Я действительно надеюсь, что смогу вернуться в Канаду и Торонто в ближайшие годы, чтобы сыграть там перед великолепными болельщиками», — приводит слова Джоковича Reuters.

Вместо Джоковича в основную сетку турнира попадёт американец Кристофер Юбэнкс.

В текущем сезоне Джокович выиграл три титула, причём два из них — на турнирах «Большого шлема» (Australian Open и «Ролан Гаррос»). На Уимблдоне, завершившемся неделю назад, теннисист дошёл до финала, где в пятисетовом матче уступил первой ракетке мира из Испании Карлосу Алькарасу.

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