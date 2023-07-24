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Новости Исследователи из Университета Британской Колумбии – о вкусе вина
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Красное вино. Вкусно.

Исследователи из Университета Британской Колумбии – о вкусе вина

Виктория Христова Июл 24, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Исследователи из Университета Британской Колумбии – о вкусе вина отключены 8 Просмотров

Ученые из Университета Британской Колумбии (UBC) провели подробное исследование, которое показало, что удовольствие от дегустации вина зависит от ряда факторов, а не только от качества самого напитка.

Ученые из Университета Британской Колумбии (UBC) провели подробное исследование, которое показало, что удовольствие от дегустации вина зависит от ряда факторов, а не только от качества самого напитка.

Исследователи обнаружили, что окружающая обстановка, включая декор и атмосферу, того места где проходит дегустация, а также социальные взаимодействия и марка вина влияют на восприятие и удовлетворение от дегустации.

В течение трех лет группа исследователей документировала впечатления посетителей винодельческих предприятий от дегустаций. Наблюдения включали описание таких аспектов, как декор помещения, вид из окна, музыка и освещение. Также было установлено, что взаимодействие персонала и клиентов играет важную роль в оценке и удовлетворенности посетителей.

Исследование показало, что впечатления от дегустации вина субъективны и зависят от ряда факторов.

Результаты исследования могут быть полезны для предприятий розничной торговли, особенно в винной индустрии, поскольку они могут использовать эти знания для создания приятной атмосферы и предоставления клиентам более полного и удовлетворительного опыта дегустации вин.

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