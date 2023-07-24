В Канаде во время рекордных ливней без вести пропали четыре человека

Во время рекордных ливней в Канаде без вести пропали четыре человека.

Во время рекордных ливней в Канаде без вести пропали четыре человека.

Согласно предоставленной информации, в результате обрушившейся в субботу на канадскую провинцию Новая Шотландия стихии без вести пропали два взрослых и два ребенка.

По сообщению правоохранителей, люди пропали в округе Уэст-Хэнтс, когда там из-за ливней размыло сельские дороги и они были вынуждены искать укрытие, покинув автотранспорт.

В данный момент их поиски продолжаются.

Сообщается, что 22 июля в данном районе выпало от 200 до 250 мм осадков в виде дождя при норме в июле около 40 мм.

В результате наводнения смыло дороги, разрушены мосты и затопило здания.

“Мы имеем страшную, важную ситуацию, по крайней мере семь мостов придется заменить или восстановить. Имущественный ущерб, нанесенный домам, невероятен”, – сказал премьер-министр Новой Шотландии Тим Хьюстон.

Он добавил, что провинция будет искать значительную поддержку от федерального правительства.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил журналистам в Торонто, что очень обеспокоен наводнениями, и пообещал, что Оттава “будет рядом” для провинции.

Власти объявили чрезвычайное положение в Галифаксе, крупнейшем городе Новой Шотландии, и еще в четырех регионах. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видны заброшенные автомобили, почти залитые водой.