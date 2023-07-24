Премьер-министр Канады собирает кабмин для перестановок

Приказ министрам собственного кабинета вернуться в Оттаву адресовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, 24 июля передается со ссылкой на источники в правительстве.

Приказ министрам собственного кабинета вернуться в Оттаву адресовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, 24 июля передается со ссылкой на источники в правительстве.

По данным, это делается в связи с запланированными Трюдо перестановками в правительстве. О них может быть объявлено уже 26 июля. До этого премьер-министр должен провести с членами кабинета министров несколько встреч. В частности, запланированы встречи на 24 и 25 июля.

По данным источника, в Оттаву должны вернуться, в частности, министр по межправительственным связям Доминик Леблан и министр официальных языков Канады, отвечающая также за Агентство возможностей Атлантической Канады Жинетт Петипа-Тейлор. Отмечается, что произошли изменения в расписаниях ряда других министров, в частности, министра транспорта Омара Альгабры и министра жилищного строительства Ахмеда Хуссейна.

Ожидается, что перестановки в кабмине Канады будут самыми значительными с 2021 года.