В Канаде неизлечимо больной заключенный попросил эвтаназию от безысходности

Неизлечимо больной заключенный Эд Шпейндель, проведя более 40 лет за решеткой и не добившись досрочного освобождения, решил прибегнуть к эвтаназии.

Неизлечимо больной заключенный Эд Шпейндель, проведя более 40 лет за решеткой и не добившись досрочного освобождения, решил прибегнуть к эвтаназии.

Шпейнделю 62 года, он страдает от терминальной стадии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и ревматоидного артрита, испытывая хронические боли. Согласно тестам, его легкие функционируют на 19% от здоровых. Для поддержания жизни ему нужен круглосуточно кислород.

«Я совершал грабежи, — признается Шпейндель. — Но я никому не причинил вреда. Я отсидел 41 год. Я отбыл свой срок. Мое пребывание здесь ничему не поможет». Заключенный признался, что его самый большой страх — умереть в тюрьме. Он подчеркнул, что физически не может представлять опасность для общества.

«Похоже, что легче убить себя здесь, с их (медицинской) помощью, чем пытаться убедить их отпустить меня обратно. И я не понимаю, почему», — заявил Шпейдель

В последний раз ему отказали в условно-досрочном освобождении в июле 2022 года. У него не было адвоката. В начале 2023 года он получил юридическую поддержку, однако ходатайство об ускоренном слушании было отклонено 8 июля.

По словам Шпейнделя, он работает над составлением прошения на эвтаназию, однако отмечает, что он бы предпочел другой вариант.

Как отмечает телеканал, в тюрьмах Канады сидят более 1700 заключенных в возрасте от 50 лет и старше — 25,6% из общего числа 6886 заключенных. Из них многие страдают от неизлечимых болезней, включая деменцию и болезнь Альцгеймера, некоторые прикованы к постели. Каждый год в канадских тюрьмах умирают до 40 заключенных от «естественных причин».