Очередное историческое нововвдение от Илона Маска – Твиттер меняет лого

Илон Маск решил убрать чирикающую птичку из Твиттер и заменить её изображение косым крестиком. Удачное решение? Или попытка добить Твиттер окончательно?

Ранним утром понедельника, 24 июля, Илон Маск объявил о том, что привычный облик твиттера меняется. С этого момента вместо изображения весёлой чирикающей птички, которую видел каждый, кто открывал страницу Твиттера, на экране появляется грозный чёрный косой крест или же буква X, предупреждающая, наверное, об опасностях нахождения на странице и общения с коллегами ио твиттероведенею.

Маск сопроводил новость заявлением о том, что “очень скоро мы окончательно попрощаемся с привычной маркой Твиттера, и постепенно уберём из него всех птиц”. Целая серия твитов от Маска предупредила о грядущих изменениях. Что касается косого креста или же буквы X, то и Маск, и другие представители его компании (купленной за 44 миллиарда долларов США, между прочим) неоднократно использовали этот знак в своих сообщениях на любую тему, включая его добавление в бланки официальной переписки.

Остаётся напомнить, что за тот неполный год, что Маск владеет Твиттером (он приобрёл эту социальную сеть в октябре прошлого года после долгих переговоров, которые иногда заходили в тупик), новый владелец ввёл платные аккаунты для пользователей, ограничил количество просмотров в день, уволил “балласт” (несколько тысяч работников) и вызвал резкий отток как участников этой социальной сети, так и рекламодателей. Что дальше? Какой новый удар готовит лучший в мире бизнесмен (по версии самых разных финансовых журналов).