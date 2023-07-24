Японский производитель автомобилей Mazda отзывает более 112 тысяч автомобилей, проданных в Канаде за последние годы

Мазда вынуждена отозвать 112 тысяч автомобилей, проданных в Канаде. Это абсолютный рекорд отзываемых автомобилей за историю продаж автомашин в Канаде.

Японский производитель Mazda был вынужден провести в Канаде один из крупнейших в своей истории отзывов проданных автомобилей: 112 713 автомобилей, выпущенных в период с 2014 по 2022 год. Одновременно, это рекордное количество отзываемых автомашин за всю историю канадского авторынка.

Причиной отзыв машин стала камера заднего вида, которая может быть неисправна. Министерство транспорта Канады дало экспертную оценку автомобилям Мazda, согласно которой разъем камеры может быть неисправен, в связи с чем водитель получит неверную картинку, что может привести к аварии – деформируется само изображение, нарушается цветность, что делает практически невидимыми отдельные предметы, изображение может пропасть в любой момент. Отзываются хэтчбеки Mazda3, выпуска с 2014 по 2018 год, а также CX-3 с 2016 по 2022 год.

Важно отметить, что седан Mazda3 тех же годов выпуска под санкции не подпадает.

В ближайшие недели компания разошлет владельцам автомобилей соответствующее сообщение, но машины будет предложено отправить на ремонт осенью, так как Mazda находится в поисках надежного решения проблемы. Когда будут установлены точные сроки, владельцы получат новое сообщение, уведомляющее о необходимости отправить машину в ремонт.

Компания Mazda была основана в 1920 году в Японии под названием Toyo Cork Kogyo Ltd., а в 1931 году начала выпускать трициклы. В 1960 году появился первый автомобиль Mazda R360. Компания пришла в Канаду в 1968 году, когда был открыт первый офис Mazda Canada Inc. в Торонто. С тех пор Mazda стала одним из популярных автомобильных брендов в Канаде.