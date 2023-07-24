26 июля в городе Бромон открывается международный конкурс по конному спорту. Он продлится две недели

C 26 по 6 августа в городе Бромоне, неподалёку от Монреаля, пройдёт традиционный International Bromont – ежегодный международный конкурс по конному спорту.

Этот праздник конного спорта, известный под названием International Bromont, проходит в городе Бромонт, неподалёку от Монреаля, в районе Эстри. Конкурс считается одним из самых престижных и популярных событий в области скачек в мире. Он привлекает лучших всадников и лучших лошадей из многих стран.

История International Bromont началась в 1976 году, когда город был выбран местом проведения олимпийских игр 1976 года по конному спорту. После завершения праздника Бромон развивать конный спорт и стать лидером в этом спорте. Родилась традиция проведения крупномасштабных конных соревнований. В 1986 году родился International Bromont, конкурс, который вошёл в Североамериканскую лигу по скачкам.

С тех пор International Bromont проводится каждое лето на парк-ферме Олимпийского Конного парка Бромонт. Это современный и функциональный комплекс, который может вместить до 25 000 зрителей. В комплексе оборудовны несколько арен, конюшни, рестораны и магазины.

International Bromont предлагает разнообразную программу соревнований для всадников разных уровней и возрастов – от скачек на скорость до преодоления препятствий, выездки и прочих видов. В программу входят и развлекательные мероприятия для публики, такие как шоу лошадей, выставки, концерты, игры. Основными моментами являются Гран-при International Bromont и Гран-при Longines FEI Jumping World Cup Bromont, которые привлекают элиту мирового конного спорта и разыгрывают призовой фонд в сотни тысяч долларов.

International Bromont — это уникальная возможность для любителей конного спорта насладиться захватывающим зрелищем, а также открыть для себя красоту Эстри, если вы там ещё не побывали. Как мы сказали выше, 2023 году International Bromont пройдет с 26 июля по 6 августа.