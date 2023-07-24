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Общество Животные Международный конкурс по конному спорту начинается!
Bromont
International Bromont. Момент преодоления препятствий. Фото с сайта соревнований.

Международный конкурс по конному спорту начинается!

Megan Jorgensen Июл 24, 2023 Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Путешествия, туризм, Спорт, Хорошие новости Оставить комментарий 150 Просмотров

26 июля в городе Бромон открывается международный конкурс по конному спорту. Он продлится две недели

C 26 по 6 августа в городе Бромоне, неподалёку от Монреаля, пройдёт традиционный International Bromont – ежегодный международный конкурс по конному спорту.

Этот праздник конного спорта, известный под названием International Bromont, проходит в городе Бромонт, неподалёку от Монреаля, в районе Эстри. Конкурс считается одним из самых престижных и популярных событий в области скачек в мире. Он привлекает лучших всадников и лучших лошадей из многих стран.

История International Bromont началась в 1976 году, когда город был выбран местом проведения олимпийских игр 1976 года по конному спорту. После завершения праздника Бромон развивать конный спорт и стать лидером в этом спорте. Родилась традиция проведения крупномасштабных конных соревнований. В 1986 году родился International Bromont, конкурс, который вошёл в Североамериканскую лигу по скачкам.

С тех пор International Bromont проводится каждое лето на парк-ферме Олимпийского Конного парка Бромонт. Это современный и функциональный комплекс, который может вместить до 25 000 зрителей. В комплексе оборудовны несколько арен, конюшни, рестораны и магазины.

International Bromont предлагает разнообразную программу соревнований для всадников разных уровней и возрастов – от скачек на скорость до преодоления препятствий, выездки и прочих видов. В программу входят и развлекательные мероприятия для публики, такие как шоу лошадей, выставки, концерты, игры. Основными моментами являются Гран-при International Bromont и Гран-при Longines FEI Jumping World Cup Bromont, которые привлекают элиту мирового конного спорта и разыгрывают призовой фонд в сотни тысяч долларов.

International Bromont — это уникальная возможность для любителей конного спорта насладиться захватывающим зрелищем, а также открыть для себя красоту Эстри, если вы там ещё не побывали. Как мы сказали выше, 2023 году International Bromont пройдет с 26 июля по 6 августа.

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