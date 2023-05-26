Почему краткосрочные фиксированные ставки становятся все более популярными среди канадских заемщиков

Все еще можно только гадать, повысит ли Банк Канады свою процентную ставку в ближайшие месяцы или снизит ее, и канадские заемщики, похоже, все более открыты для получения краткосрочных ипотечных кредитов с фиксированной ставкой в условиях неопределенности.

Все еще можно только гадать, повысит ли Банк Канады свою процентную ставку в ближайшие месяцы или снизит ее, и канадские заемщики, похоже, все более открыты для получения краткосрочных ипотечных кредитов с фиксированной ставкой в условиях неопределенности.

Новые данные из Ratehub.ca показал, что поиск на его сайте вариантов с фиксированной ставкой сроком от одного до четырех лет подскочил с 6% в 2022 году до 14% в этом году, хотя неудивительно, что на пятилетние варианты с фиксированной ставкой приходится основная часть запросов на сегодняшний день в 2023 году (79%, по сравнению с 66% в прошлом году).

Когда центральный банк снизил свою базовую процентную ставку в начале пандемии COVID-19, переменные ставки резко упали, и в результате заемщики стали прибегать к этим вариантам.

Однако с марта 2022 года эта базовая ставка выросла на 4,25%, а интерес к переменным ставкам снизился, и только 5% всех запросов о ставках в Ratehub касаются пятилетних переменных.

Сообщество ипотечных агентов и брокеров Канады также сообщило о недавнем росте интереса клиентов к краткосрочным фиксированным ипотечным ставкам.

Кристель Мвамба, агент Mortgage Scout, рассказала канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что срочные варианты примерно на три года позволили заемщикам избежать шока от возможного дальнейшего повышения ставок Банком Канады в 2023 году и воспользоваться более низкими ставками раньше, если центральный банк решит снизить, как ожидалось, когда инфляция вернется к своему целевому уровню.

Возможность снижения ставки центральным банком Канады подняла голову в марте на фоне банковских потрясений в США и опасений, что подземные толчки могут распространиться к северу от границы.

Однако сейчас это кажется отдаленной перспективой, особенно учитывая, что рынок труда Канады оказался более устойчивым, чем ожидалось, а инфляция в прошлом месяце неожиданно снова пошла вверх, впервые увеличившись с июня 2022 года.

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