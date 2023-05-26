Канадские ученые готовятся представить новые сорта рапса

Органическому сектору было обещано обеспечить полную прозрачность в отношении отдельных сортов и новый федеральный надзор за созданной базой данных по генетически отредактированным культурам.

Зеленый свет для редактирования генов возвещает новую эру в канадском сельском хозяйстве, считают исследователи, агробизнес и фермеры.

Канадское агентство по надзору за продуктами питания CFIA недавно практически легализовало выращивание и продажу сортов сельскохозяйственных культур, полученных с помощью редактирования генов, отделив эту технологию от строгой процедуры, применяемой к культурам ГМО. По сути, это решение ставит семена с отредактированными генами на тот же уровень регулирования, что и сорта, выведенные традиционным способом, то есть они не будут считаться генетически модифицированными организмами.

Как следует из заявления ведомства, «это научное мнение агентства о том, что технологии редактирования генов не представляют каких-либо уникальных или конкретно идентифицируемых проблем с безопасностью для окружающей среды или здоровья человека по сравнению с другими технологиями развития растений. Однако полученное растение не должно содержать ДНК других видов. В этих случаях CFIA потребует дополнительной оценки. Университеты и биотехнологические компании готовятся к тому, чтобы представить, в частности, новые сорта рапса.

«Есть проекты по рапсу, генетических отредактированному на устойчивость к блошкам и склеротинии. Речь идет об РНК-интерференции – это последовательность двухцепочечной РНК, которая может воздействовать на одну характеристику конкретного вредителя, не затрагивая другие организмы, – рассказал Кертис Ремпел, вице-президент по растениеводству и инновациям в Совете канолы Канады.

Также существуют наработки в использовании редактирования генов для повышения устойчивости пыльцы канолы (разновидности рапса) к жаре. Этим занимается биотехнологическая компания Performance Plants из Онтарио, ученые которой нашли возможность повысить жизнеспособность пыльцы канолы примерно до 36 °C. Обычно пыльца при температуре около 29°С приобретает стерильность и, соответственно, теряется урожайность. С учетом глобального потепления технология редактирования генов может сделать рапс более «горячим урожаем.

Базовая селекция растений не дает такого быстрого решения, как биотехнологические инструменты для точного редактирования генов. Второй проект упомянутой компании и тоже с климатическим подтекстом – канола «глубокого укоренения» для удерживания углерода в почве. Когда вы хотите изолировать углерод в этих верхних 20 сантиметрах почвы, происходит достаточно микробного дыхания, чтобы получить минерализацию почвы, поэтому часть углерода будет выпущена в атмосферу.

Но когда вы хотите избавиться от углерода на долгое-долгое время, не возвращая его в атмосферу, лучше всего с этим справятся растения с глубокими корнями. Компании удалось увеличить стержневой корень канолы на 25 процентов, что хорошо и для климата, и с точки зрения засухоустойчивости культуры.

Крис Дэвисон, вице-президент по связям с заинтересованными сторонами и промышленностью Канадского совета по каноле, сказал, что в Канаде необходимо поддерживать конкурентоспособность сельскохозяйственного сектора: «Проще говоря, нам нужны эти инструменты для продвижения наших приоритетов и обеспечения дальнейшего роста и успеха отрасли. Со временем мы ожидаем увидеть больше сортов растений с разнообразной устойчивостью, что позволить производить качественный урожай в постоянно меняющихся производственных условиях. Это действительно важно».

Органическому сектору было обещано обеспечить полную прозрачность в отношении отдельных сортов и новый федеральный надзор за созданной базой данных по генетически отредактированным культурам.