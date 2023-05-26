Минсельхоз Канады повысил прогноз урожая пшеницы в стране на 1,5 млн тонн

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Канады (AAFC) в майском отчете повысило прогноз производства пшеницы в стране

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Канады (AAFC) в майском отчете повысило прогноз производства пшеницы в стране в 2023/24 МГ на 1,5 млн тонн по сравнению с показателем месяцем ранее – до 35,8 млн тонн, что также на 2 млн тонн превысит результат предыдущего сезона.

Кроме того, повышен прогноз экспорта канадской зерновой в следующем сезоне – на 0,8 млн тонн в месяц, до 24,8 млн тонн (+0,3 млн тонн в год), и прогноз ее внутреннего потребления на 0,2 млн тонн 9,3 (+0,1) млн тонн.

Конечные запасы пшеницы в Канаде, как ожидается, составят 5,8 млн тонн (+1,4 млн тонн в год).

По данным Statistics Canada, текущие запасы основных сельхозкультур в Канаде превышают показатели в прошлом году.

В частности, по состоянию на 31 марта запасы пшеницы в стране оцениваются в 13,3 млн тонн, что на 18% превышает показатель соответствующего периода предыдущего года, ячменя – 2,7 млн тонн (+44%), кукурузы – 9,1 млн тонн (-2%), овса – 2,6 млн тонн (+114%).

Что касается масличных, то запасы рапса на конец марта составили 6 млн тонн (+16%), соевых бобов – 2 млн тонн (+6%).