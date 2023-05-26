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Общество Животные Канадские ветеринары из UCAH назвали шесть опасных продуктов для собак

Канадские ветеринары из UCAH назвали шесть опасных продуктов для собак

Виктория Христова Май 26, 2023 Животные, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские ветеринары из UCAH назвали шесть опасных продуктов для собак отключены 75 Просмотров

Сотрудники ветеринарной клиники Upper Canada Animal Hospital в Канаде провели исследование о пользе и вреде ряда продуктов в рационе собак

Сотрудники ветеринарной клиники Upper Canada Animal Hospital в Канаде провели исследование и пришли к выводу, что чеснок, лук, авокадо и виноград являются вредными для здоровья и даже могут быть опасными для жизни собак.

В издании The Sun был составлен список из шести продуктов, которые могут быть ядовиты и крайне вредны для домашних животных. Например, лук и чеснок могут вызвать диарею, рвоту и даже привести к анемии, разрушая эритроциты у животных.

Персин, содержащийся в авокадо, представляет опасность для здоровья собак, так как является токсичным для них. Кроме того, жиры, содержащиеся в этом фрукте, могут вызвать панкреатит у питомцев.

Ветеринары крайне не рекомендуют давать собакам виноград, шоколад и жвачку, так как эти продукты могут нанести вред здоровью животного. Также не следует давать питомцам обезболивающее ибупрофен, так как это может негативно сказаться на их здоровье.

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