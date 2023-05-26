Канадские ветеринары из UCAH назвали шесть опасных продуктов для собак

Сотрудники ветеринарной клиники Upper Canada Animal Hospital в Канаде провели исследование о пользе и вреде ряда продуктов в рационе собак

Сотрудники ветеринарной клиники Upper Canada Animal Hospital в Канаде провели исследование и пришли к выводу, что чеснок, лук, авокадо и виноград являются вредными для здоровья и даже могут быть опасными для жизни собак.

В издании The Sun был составлен список из шести продуктов, которые могут быть ядовиты и крайне вредны для домашних животных. Например, лук и чеснок могут вызвать диарею, рвоту и даже привести к анемии, разрушая эритроциты у животных.

Персин, содержащийся в авокадо, представляет опасность для здоровья собак, так как является токсичным для них. Кроме того, жиры, содержащиеся в этом фрукте, могут вызвать панкреатит у питомцев.

Ветеринары крайне не рекомендуют давать собакам виноград, шоколад и жвачку, так как эти продукты могут нанести вред здоровью животного. Также не следует давать питомцам обезболивающее ибупрофен, так как это может негативно сказаться на их здоровье.