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Домик на бульваре Gouin. Фото Меган Хорхенсен.

Монреаль собирается и далее ограничивать скорость движения на улицах

Megan Jorgensen Май 26, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 125 Просмотров

Монреаль проверяет новую систему ограничения скорости движения транспорта на городских улицах

К концу лета в северных районах Монреаля движение транспорта будет ещё более регламентировано. Только “лежащих полицейских” и только в Montréal-Nord будет установлено не менее 126.

Новшества в первую очередь коснутся района Montréal-Nord, одного из самых неблагополучных (если не самого неблагополучного) района города в том, что касается выполнением автомобилистами правил уличного движения. Если результаты эксперимента будут признаны успешными, то меры начнут внедряться и в других городских районах.

Мэрия района дала согласие на принятие городом дальнейших мер по ограничению скорости движения.

Начиная с июня, в 2023 году в районе Montréal-Nord будут установлены 126 «лежащих полицейских» – то есть небольших подьёмов поперёк улицы, которые не дают ехать быстро. Это в дополнение к 78 «лежащим полицейским», которые уже существуют в этом районе. Городские власти надеются, что эти меры приведут к снижению скорости и к повышению внимательности водителей. В первую очередь движение станет более медленным около школ, районных парков и коммерческих центров.

К концу лета в районе несколько улиц, на которых сегодня осуществляется двухстороннее движение, станут односторонними. На улицах Amos и Prieur в Montréal-Nord, к тому же, будут размечены велосипедные дорожки.

По результатам этих мер, город Монреаль примет решение о расширении опыта массового внедрения «лежащих полицейских» в остальных районах и кварталах. Что касается расширения улиц с односторонним движением, то и сегодня их становится всё больше и больше.

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