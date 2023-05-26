Монреаль проверяет новую систему ограничения скорости движения транспорта на городских улицах

К концу лета в северных районах Монреаля движение транспорта будет ещё более регламентировано. Только “лежащих полицейских” и только в Montréal-Nord будет установлено не менее 126.

Новшества в первую очередь коснутся района Montréal-Nord, одного из самых неблагополучных (если не самого неблагополучного) района города в том, что касается выполнением автомобилистами правил уличного движения. Если результаты эксперимента будут признаны успешными, то меры начнут внедряться и в других городских районах.

Мэрия района дала согласие на принятие городом дальнейших мер по ограничению скорости движения.

Начиная с июня, в 2023 году в районе Montréal-Nord будут установлены 126 «лежащих полицейских» – то есть небольших подьёмов поперёк улицы, которые не дают ехать быстро. Это в дополнение к 78 «лежащим полицейским», которые уже существуют в этом районе. Городские власти надеются, что эти меры приведут к снижению скорости и к повышению внимательности водителей. В первую очередь движение станет более медленным около школ, районных парков и коммерческих центров.

К концу лета в районе несколько улиц, на которых сегодня осуществляется двухстороннее движение, станут односторонними. На улицах Amos и Prieur в Montréal-Nord, к тому же, будут размечены велосипедные дорожки.

По результатам этих мер, город Монреаль примет решение о расширении опыта массового внедрения «лежащих полицейских» в остальных районах и кварталах. Что касается расширения улиц с односторонним движением, то и сегодня их становится всё больше и больше.