В Канаде школьникам раздали наборы для безопасного употребления наркотиков

В Британской Колумбии проводится расследование после того, как приглашенный в школу спикер, закончил свою презентацию, раздачей собравшимся подросткам «наборов для более безопасного вдыхания» наркотических веществ.

В Британской Колумбии проводится расследование после того, как приглашенный в школу спикер, закончил свою презентацию, раздачей собравшимся подросткам «наборов для более безопасного вдыхания» наркотических веществ.

В комплект входят соломинки и карточки размером с бумажник для нарезки порошкообразных наркотиков на линии, которые можно нюхать, а также буклет о том, как соблюдать меры безопасности при употреблении наркотических веществ.

В буклете детям советуют иметь при себе презервативы на случай, если после употребления наркотиков им захочется заняться сексом. Другой совет предлагает украсить свой нюхательный инструмент, чтобы его легче было узнать при употреблении наркотиков в большой компании.

О распространении комплекта среди несовершеннолетних впервые сообщил консервативный комментатор Аарон Ганн в Twitter 20 мая. В сообщение, которое с тех пор набрало более 600 000 просмотров, Ганн включил изображения комплекта, заявив, что его раздали в средней школе в Коуичан-Вэлли — регионе к северу от столицы провинции — города Виктория.

В ряде заявлений в социальных сетях школьный округ Коуичан-Вэлли подтвердил основные положения истории Ганна, но заявил, что комплект был распространен «третьей стороной» и не соответствовал политике округа и что инцидент расследуется.

Брошюра Safer Snorting, находящаяся в центре разногласий, изготавливается и распространяется Канадской организацией по обмену информацией о лечении СПИДа (CATIE), которая в значительной степени финансируется за счет государственных грантов, в том числе от Агентства общественного здравоохранения Канады и Министерства здравоохранения провинции Онтарио.

Тем временем Центр по контролю за заболеваниями провинции Британская Колумбия предлагает оптовые поставки «материалов для снижения вреда» при употреблении наркотиков, включая шприцы, жгуты, ароматизированные презервативы, трубки и соломинки. Всё это за счет налогоплательщиков.

В 2021 году Центр заявил, что ему «приятно» объявить, что соломинки для употребления наркотиков теперь будут предлагаться из биоразлагаемой бумаги, а не из одноразового пластика, который считается более вредным для окружающей среды.

Хотя бесплатное распространение принадлежностей для наркотиков может и не быть стандартной практикой в государственных школах Канады, в университетах это уже общая практика.

В прошлом году студент Йоркского университета набрал 1,2 миллиона просмотров одного сообщения в TikTok, в котором рассказывалось о раздаваемом студентам наборе для безопасного употребления наркотиков.

Это не первый случай, когда школа Британской Колумбии сталкивается с проблемой «третьего лица», приглашенного для выступления перед учениками. В марте медсестра общественного здравоохранения, приглашенная выступить перед учениками восьмого класса в школе Форт-Нельсон, Британская Колумбия, раздала карточки с описаниями экстремальных половых актов.