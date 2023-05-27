eTVnet рекомендует посмотреть на этой неделе

Если вы регулярно следите за нашими материалами, вы, возможно, уже слышали о сервисе интерактивного ТВ eTVnet , где в любое время можно смотреть фильмы, сериалы, телешоу, документалистику, мультики, концерты, юмор, детские передачи и спортивные трансляции и… онлайн-кинотеатр START.

Если вы регулярно следите за нашими материалами, вы, возможно, уже слышали о сервисе интерактивного ТВ eTVnet, где в любое время можно смотреть фильмы, сериалы, телешоу, документалистику, мультики, концерты, юмор, детские передачи и спортивные трансляции и… онлайн-кинотеатр START.

Любите прямой эфир? На eTVnet – более 200 каналов, смотреть которые можно на экране вашего телевизора.

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257 причин чтобы жить. Новый сезон

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Женя Короткова не боится трудностей, ведь она верит в лучшее и всегда поступает так, как подсказывает ей сердце. Победив серьезную болезнь, она получает шанс исполнить все заветные желания из своего дневника. Но Женя не может пройти мимо чужой беды и оказывается втянута в водоворот проблем её друзей и родных.

Старая развалина

Жизнь юриста Марины не ладится по всем фронтам. Вместо идиллии, о которой мечталось в молодости, она получила разбитое корыто – живет с мамой, застряла на унылой работе, и на горизонте – никаких перспектив. Вдруг Марина получает в наследство дачу. Неужели черная полоса закончилась? Но и тут судьба обманывает ее. Вместо шикарного загородного дома Марину встречает старая развалина. Случайная прохожая предсказывает: дача изменит судьбу Марины. Что же скрывается за этим пророчеством?

“И снова здравствуйте!”

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Бандит по имени Борис решает открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу, но в этот же день его убивают. Вскоре он приходит в себя. Восставший из мертвых герой хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения.

Арт и факт

Как сложилась судьба мальчика Васятки из “Тройки” Перова в реальной жизни? Действительно ли Шишкин никогда не писал медведей? Почему Борисов-Мусатов видел призраков? И правда ли, что именно “Демон поверженный” сыграл роковую роль в судьбе Михаила Врубеля?

Киноальманах рассказывает о легендарных картинах великих русских живописцев XIX века. Каждая новелла посвящена одному из художников – символу русской культуры.

Скрытый космос

Смотрите фильмы и сериалы START с подпиской eTVnet!

Как и многие дети, в детстве главный герой, одинокий бизнесмен, мечтал стать космонавтом. Но потом вырос, а мечта осталась. Он научился выходить в космос с Земли — с помощью аппарата МРТ. Но в клинике все время что-то отвлекает. Нужно найти другой способ «полета».

Помимо онлайн-кинотеатра START, eTVnet предлагает своим подписчикам 200 каналов прямого эфира, запись эфира каналов за 2 недели и рекордно большой архив фильмов, сериалов, передач из архива, которые показываются БЕЗ РЕКЛАМЫ, и, конечно, бесплатную приставку для просмотра на экране телевизора при безлимитной подписке на год. Есть вопросы? Звоните: +1 (855) 251-65 45

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