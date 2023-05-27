Серьёзные изменения в квебекской политике «экономической иммиграции»

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего объявил о новых правилах оформления иммиграции в Квебек по инвестиционной программе.

Впервые в истории Квебека в провинции вводится новое правило — теперь, чтобы Квебек принял у себя кандидата, желающего иммигрировать в провинцию как инвестор, недостаточно вложить крупные средства в развитие экономики Квебека — теперь все документы должны будут подаваться на французском языке, и всё общение между кандидатом и властями будет проходить на французском.

Так как премьер-министр сделал только общее заявление о новой политике, точные и конкретные детали пока не озвучены, то есть, непонятно, на каком уровне должен будет соискатель владеть французским языком.

Новое требование ещё более ужесточает правила въезда в Квебек для лиц, желающих вложить капитал в экономику провинции – до сего момента, кроме суммы свыше миллиона долларов (эта сумма регулярно меняется), необходимо доказать честное происхождение денег, необходимо подтвердить опыт управления не менее двух лет в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, необходимо заключить соглашение об инвестициях с финансовым посредником, зарегистрированным в Министерстве иммиграции и интеграции, необходимо получить аттестат об изучении демократических ценностей и ценностей Квебека и т.д.

Правда, в настоящее время приём новых заявлений на участие в программе инвесторов приостановлен, а дата возобновления приема заявлений еще не объявлена, но ожидается, что решение будет принято в ближайшем будущем. А вот после введения требования по подаче заявления на французском языке, потенциальных кандидатов ждут «приятные» сюрпризы.