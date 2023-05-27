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Экономика Бизнес Вводится требование к инвесторам подавать заявление об иммиграции на французском языке
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Иммиграция в Квебек.

Вводится требование к инвесторам подавать заявление об иммиграции на французском языке

Megan Jorgensen Май 27, 2023 Бизнес, Иммиграция, Меган Хорхенсен, Новости, Новости иммиграции, Новости провинции Квебек, Общество, Политика, Финансы, Французский язык, Экономика Оставить комментарий 198 Просмотров

Серьёзные изменения в квебекской политике «экономической иммиграции»

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего объявил о новых правилах оформления иммиграции в Квебек по инвестиционной программе.

Впервые в истории Квебека в провинции вводится новое правило — теперь, чтобы Квебек принял у себя кандидата, желающего иммигрировать в провинцию как инвестор, недостаточно вложить крупные средства в развитие экономики Квебека — теперь все документы должны будут подаваться на французском языке, и всё общение между кандидатом и властями будет проходить на французском.

Так как премьер-министр сделал только общее заявление о новой политике, точные и конкретные детали пока не озвучены, то есть, непонятно, на каком уровне должен будет соискатель владеть французским языком.

Новое требование ещё более ужесточает правила въезда в Квебек для лиц, желающих вложить капитал в экономику провинции – до сего момента, кроме суммы свыше миллиона долларов (эта сумма регулярно меняется), необходимо доказать честное происхождение денег, необходимо подтвердить опыт управления не менее двух лет в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, необходимо заключить соглашение об инвестициях с финансовым посредником, зарегистрированным в Министерстве иммиграции и интеграции, необходимо получить аттестат об изучении демократических ценностей и ценностей Квебека и т.д.

Правда, в настоящее время приём новых заявлений на участие в программе инвесторов приостановлен, а дата возобновления приема заявлений еще не объявлена, но ожидается, что решение будет принято в ближайшем будущем. А вот после введения требования по подаче заявления на французском языке, потенциальных кандидатов ждут «приятные» сюрпризы.

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