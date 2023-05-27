Как Монреаль от медвежьего нашествия избавлялся

История о том, как монреальские городские власти назначили премиальные за медвежьи шкуры, и что из этого начинания вышло.

Субботнее чтение. Улыбаемся, пожимаем плечами и соглашаемся, что подход властей к решению проблем всегда неизменен:

В конце XVII века Монреаль подвергся нашествию медведей. Житья от них не стало, выйти за городские стены нельзя. Овёс травят, коров задирают, лошадей запугивают.

И вот решила власть начать битву с медведями. Пошли самым простым и правильным (казалось бы) путём: Обьявили награду – за каждую медвежью шкуру полагается ливр!

Через день городские власти выплатили уже сотню ливров. Через неделю – тысячу. Горсовет шкурами завален был, девать некуда.

А народ во всей Северной Америке прослышал про призовые. И понеслось! Лодки, наполненные медвежьими шкурами, шли аж из Нью-Йорка. Везли шкуры животных всех возрастов.

Горсовет объявил, что шкуры медвежат приниматься не будут. Не беда, всё равно тысячи шкур прибыли, очередь их сдать выстраивалась с вечера.

Сдавали шкуры, которые десятки лет пролежали в передних домов, сдавали половинки, умело обрезанные под целую. Сдавали шкуры енотов, подделанные под малого медведя.

Закончилось счастье, когда из Франции прибыл корабль, груженный медвежьими шкурами. Городской голова сошёл с ума.

А всё почему? А всё потому, что мэрия не подумала указать, что принимаются шкуры только зверей, убитых около Монреаля. Вот такая история.

И ещё про косолапых: