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Общество Животные Премия за медвежьи шкуры
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Медведь. Просто медведь. Фотография с сайта министерства фауны и флоры Квебека.

Премия за медвежьи шкуры

Megan Jorgensen Май 27, 2023 Животные, История, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Финансы 1 комментарий 537 Просмотров

Как Монреаль от медвежьего нашествия избавлялся

История о том, как монреальские городские власти назначили премиальные за медвежьи шкуры, и что из этого начинания вышло.

Субботнее чтение. Улыбаемся, пожимаем плечами и соглашаемся, что подход властей к решению проблем всегда неизменен:

В конце XVII века Монреаль подвергся нашествию медведей. Житья от них не стало, выйти за городские стены нельзя. Овёс травят, коров задирают, лошадей запугивают.

И вот решила власть начать битву с медведями. Пошли самым простым и правильным (казалось бы) путём: Обьявили награду – за каждую медвежью шкуру полагается ливр!

Через день городские власти выплатили уже сотню ливров. Через неделю – тысячу. Горсовет шкурами завален был, девать некуда.

А народ во всей Северной Америке прослышал про призовые. И понеслось! Лодки, наполненные медвежьими шкурами, шли аж из Нью-Йорка. Везли шкуры животных всех возрастов.

Горсовет объявил, что шкуры медвежат приниматься не будут. Не беда, всё равно тысячи шкур прибыли, очередь их сдать выстраивалась с вечера.
Сдавали шкуры, которые десятки лет пролежали в передних домов, сдавали половинки, умело обрезанные под целую. Сдавали шкуры енотов, подделанные под малого медведя.

Закончилось счастье, когда из Франции прибыл корабль, груженный медвежьими шкурами. Городской голова сошёл с ума.

А всё почему? А всё потому, что мэрия не подумала указать, что принимаются шкуры только зверей, убитых около Монреаля. Вот такая история.

И ещё про косолапых:

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Один комментарий

  1. Николь
    Фев 10, 2021 в 12:22

    “Меняй формулировку!” Интересно, что люди были весьма изобретательны с этими шкурами. А насчет нечёткой формулировки, так как раз сейчас (да и в этом номере журнала) написано о том, что денежное пособие, которое люди получили, не имея на то прав, им прощается, так как условия были сформулированы “нечетко”. Сколько, оказывается, тогда было этих мишек. А сейчас, видимо, только в музее и остались.

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