Как Монреаль от медвежьего нашествия избавлялся
Субботнее чтение. Улыбаемся, пожимаем плечами и соглашаемся, что подход властей к решению проблем всегда неизменен:
В конце XVII века Монреаль подвергся нашествию медведей. Житья от них не стало, выйти за городские стены нельзя. Овёс травят, коров задирают, лошадей запугивают.
И вот решила власть начать битву с медведями. Пошли самым простым и правильным (казалось бы) путём: Обьявили награду – за каждую медвежью шкуру полагается ливр!
Через день городские власти выплатили уже сотню ливров. Через неделю – тысячу. Горсовет шкурами завален был, девать некуда.
А народ во всей Северной Америке прослышал про призовые. И понеслось! Лодки, наполненные медвежьими шкурами, шли аж из Нью-Йорка. Везли шкуры животных всех возрастов.
Горсовет объявил, что шкуры медвежат приниматься не будут. Не беда, всё равно тысячи шкур прибыли, очередь их сдать выстраивалась с вечера.
Сдавали шкуры, которые десятки лет пролежали в передних домов, сдавали половинки, умело обрезанные под целую. Сдавали шкуры енотов, подделанные под малого медведя.
Закончилось счастье, когда из Франции прибыл корабль, груженный медвежьими шкурами. Городской голова сошёл с ума.
А всё почему? А всё потому, что мэрия не подумала указать, что принимаются шкуры только зверей, убитых около Монреаля. Вот такая история.
И ещё про косолапых:
- Как индейцы охотились на медведя (душераздирающая история, слабонервных просят не читать)
- История рождения Винни-Пуха
- Как медведь пытался зайцем проникнуть из США в Канаду (и без прохождения теста на Ковид, заметьте!)
“Меняй формулировку!” Интересно, что люди были весьма изобретательны с этими шкурами. А насчет нечёткой формулировки, так как раз сейчас (да и в этом номере журнала) написано о том, что денежное пособие, которое люди получили, не имея на то прав, им прощается, так как условия были сформулированы “нечетко”. Сколько, оказывается, тогда было этих мишек. А сейчас, видимо, только в музее и остались.