В центре Монреаля пожар тушили всю ночь и всё утро – сгорело историческое здание церковного комплекса Bon-Pasteur

Огнём полностью уничтожено большое здание бывшего монастыря и часовни Bon-Pasteur, находящееся на монреальской улице Шербрук, в самом центре города.

Во второй половине дня четверга, 25 мая, вспыхнул пожар в здании, имеющем важнейшее историческое значение, расположенном на пересечении улицы Sherbrooke и бульвара Saint-Laurent. Оно было построено, как монастырь Bon-Pasteur в 1846 году, а в 1979 году правительство Квебека внесло сооружение в список зданий, имеющих историческое значения. В настоящее время огромное здание использовалось как культурный центр – в помещении часовни проходили концерты и выставки. По мнению зрителей, зал часовни был лучшим залом Квебека по акустике, и в нём регулярно проходили концерты камерной музыки. В этом зале хранились (и использовались) исторические инструменты – клавесин 1772 года и пианино Fazioli, отличающееся изумительным качеством звука.

В здании располагался дом престарелых и центр помощи лицам с душевными заболеваниями. К тому же, в нём находились и офицы организации Монреальского Наследия (Héritage Montréal). В здании хранилась коллекция интересных художественных работ, созданных душевнобольными лицами, в ней насчитывалось 30 тысяч работ. К сожалению, значительная часть из них тоже сгорела.

Пожар вспыхнул в одной из комнат дома престарелых и очень быстро охватил всё сооружение. Десятки постояльцев были эвакуированы. Сотни пожарных боролись с огнём долгие часы, и ещё утром в пятницу, 26 мая, огонь не был потушен, а запах гари ощущался во всём районе. Движение было, конечно, перекрыто, и монреальцам настоятельно рекомендовалось избегать посещения района.

Мэр Монреаля Валери Плант выразила глубочайшее сожаление в связи с утратой важнейшего исторического значения. Напомним, что во время первой предвыборной кампании мадам Плант осуждала предыдущего мэра за то, что тот не уделял достаточного внимания историческим зданиям, из-за чего несколько из них сгорели.