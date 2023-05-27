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Новый сильный антибиотик разработан искусственным интеллектом

Виктория Христова Май 27, 2023 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Новый сильный антибиотик разработан искусственным интеллектом отключены 120 Просмотров

Новый антибиотик, убивающий лекарственно-устойчивые инфекции, найден с помощью искусственного интеллекта американскими исследователями.

Новый антибиотик, убивающий лекарственно-устойчивые инфекции, найден с помощью искусственного интеллекта американскими исследователями.

Используя алгоритм машинного обучения, исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и Канадского университета McMaster, смоделировали химическое соединение, способное убивать Acinetobacter baumannii, вид бактерий, часто встречающийся в больницах, устойчивый к антибиотикам и приводящий к пневмонии, менингиту и другим серьезным инфекциям.

Препарат был назван «Abaucin» и в опытах на мышах он показал, что может лечить раневые инфекции, вызванные бактериями.

В пресс-релизе MIT сказано, что препарат был идентифицирован путем перебора машинным способом около 7500 потенциальных лекарственных соединений. Алгоритм был обучен оценивать, способно ли каждое химическое соединение ингибировать (подавлять) рост бактерий.

В результате опыта было создано девять антибиотиков, в том числе один очень эффективный, действующий узконаправленно, на конкретные виды бактерий.

Исследователи MIT положительно отметили способность убивать «узким спектром», поскольку это минимизирует вероятность распространения устойчивости бактерий к препарату. При этом, вероятно, полезные бактерии, живущие в кишечнике человека, останутся невредимыми.

За последние годы многие патогенные бактерии становятся все более устойчивыми к антибиотикам, особенно в замкнутых пространствах медицинских учреждений. В то же время новые эффективные антибиотики появляются все реже.

 

 

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