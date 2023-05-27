Пилоты канадской авиакомпании Westjet добились повышения зарплаты на 24%

Повышения заработной платы на 24% за четыре года добились пилоты канадской авиакомпании Westjet

Решение было принято в ходе переговоров с профсоюзом пилотов. В результате работникам повысят почасовую оплату на 15,5% задним числом с 1 января 2023 года, а также на 8,5% с 2024 по 2026 годы.

Переговоры шли на фоне забастовки, которая должна была окончиться 19 мая. Из-за забастовки были отменены более 230 рейсов. Отмечается, что договоренность была достигнута всего за несколько часов до окончания забастовки.

Ожидается, что успех пилотов этой авиакомпании может привести к аналогичным требованиям пилотов других перевозчиков, в частности, крупнейшей авиакомпании страны Air Canada. В этой авиакомпании члены профсоюза должны решить до 29 мая, придерживаться ли им коллективного договора, подписанного в 2014 году на 10 лет, или действовать уже сейчас.

Ранее пилоты Delta Air Lines добились 34-процентного повышения зарплаты в течение четырех лет.

Напомним, в компании работают 1,6 тыс. пилотов. Решение о забастовке было принято в середине мая, забастовка шла с 16 мая.