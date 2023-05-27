Селин Дион отменила турне по Европе из-за неизлечимой болезни

Концертный тур по Европе отменила канадская певица Селин Дион по состоянию здоровья, сообщила пресс-служба артистки.

В пресс-релизе сообщается, что из-за синдрома мышечной скованности, от которого страдает певица, она не сможет дать запланированные на 2023–2024 года концерты в Европе.

«Мне так жаль снова разочаровывать всех вас. Я очень много работаю, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень трудными, даже когда ты готов на 100%», — отметила Дион.

Певица добавила, что неправильно было бы переносить концерты, так как нельзя назвать точное время, когда здоровье позволит ей вернуться на сцену. «Будет лучше, если мы отменим всё прямо сейчас… Я хочу, чтобы вы все знали, я не сдаюсь… и не могу дождаться, когда снова увижу вас!» — написала она.

В пресс-службе подчеркнули, что деньги за купленные билеты будут возвращены.

Отметим, Селин Дион начала свое мировое турне в США в начале 2020 года. Европейская часть тура была перенесена из-за пандемии.