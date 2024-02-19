Мигрень у детей: как распознать симптомы

По словам доктора Серены Орр, детского невролога из детской больницы Альберты в Калгари, до достижения совершеннолетия 60 процентов детей будут испытывать головные боли, и каждый десятый ребенок будет страдать от мигрени.

“Это неврологический диагноз, при котором у детей и подростков могут возникать сильные повторяющиеся головные боли с другими симптомами, такими как чувствительность к свету или звуку, тошнота, рвота”, – объясняет она. “На самом деле это встречается чаще, чем большинство людей думают”. Орр отмечает, что генетическое неврологическое заболевание становится более распространенным, как только дети достигают половой зрелости.

Некоторые исследования показывают, что мигрень может быть у 20% подростков старшего возраста”, – рассказывает она CTV News. “В некоторых редких случаях я ставила диагноз в возрасте двух или трех лет. Таким образом, это может начаться очень рано”. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к взрослому возрасту мигрень будет поражать каждого седьмого человека в мире.

Каковы симптомы?

По словам Орр, у очень маленьких детей мигрень часто может быть связана с двумя вещами:

Кривошея, ригидность шеи, из-за которой трудно или болезненно поворачивать голову, иногда в результате родов, и

колики у младенцев, часто описываемые как интенсивный плач в течение трех или более часов в день, трех или более дней в неделю, в течение трех или более недель.

Повторяющиеся эпизоды головокружения “могут в конечном итоге перерасти в мигрень”, – сказала она. “У многих детей младшего возраста на самом деле возникает то, что мы называем абдоминальной мигренью. Итак, именно здесь боль, а не в голове, больше локализуется в области живота”.

По ее словам, с возрастом у детей “способ проявления головной боли может меняться”.

“У детей младшего возраста мы часто видим, что боль локализуется в передней части головы или с обеих сторон по бокам”, – сказал Орр. “Принимая во внимание, что, когда мы думаем о мигрени у взрослых или подростков старшего возраста, мы знаем, что часто боль возникает с одной стороны, и поэтому, по мере развития их мозга, мы видим, что боль становится все более односторонней”.

Иногда, по ее словам, у детей старшего возраста может наблюдаться мигренозная аура, которая похожа на инсульт. “Меняется зрение, теряется чувствительность половины тела, возникают проблемы с речью”, – перечисляет Орр. Она говорит, что некоторые из признаков приближающейся мигрени включают изменение настроения, усталость и чувствительность к свету или звуку.

“Также могут быть визуальные изменения, которые родители замечают у своих детей”, – отмечает Орр. “Они скажут: “Лицо моего ребенка выглядит бледным”, или “у него запавшие глаза”, или они просто кажутся какими-то не в себе”. Она говорит, что дети часто опускают головы или удаляются в тихое, темное место.

“Иногда они прячут голову в объятия мамы или папы или натягивают на голову одеяло”, – добавляет она, отмечая, что у 75 процентов детей с диагнозом мигрень есть член семьи, который также страдает этим заболеванием. “Конечно, у детей младшего возраста мы чаще проводим тесты, чтобы выявить другие причины, и мы ищем другие подсказки в семейной истории, потому что мигрень очень генетична”.

Орр говорит, что одна важная вещь, которую могут сделать родители, – это самообразование: узнать, что такое мигрень и какой образ жизни может способствовать ее возникновению. “На мой взгляд, у людей, страдающих мигренью, мозг более чувствителен ко всей поступающей сенсорной информации и не любит изменений в окружающей среде или внутри себя”, – объясняет она. “Это скорее накопление внутренних или внешних изменений, которые могут опрокинуть человека”.

Некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы помочь вашему ребенку снизить риск, – это обеспечить ему регулярный, качественный сон и питание. “На самом деле сейчас есть несколько исследований…которые показали, что регулярное питание, возможно, даже в большей степени, если оно проводится в кругу семьи, может снизить риск более частых головных болей”, – отмечает она. “Мы также рассматриваем гидратацию и навыки преодоления стресса”.

Кроме того, Орр говорит, что для купирования приступа доступны медицинские варианты, включая медикаменты. Она отмечает, что родителям, которые подозревают, что их ребенок может страдать от мигрени, следует обратиться к своему лечащему врачу. “Мы, безусловно, пытаемся и работаем с национальной группой специалистов по головной боли, чтобы в более широком смысле информировать врачей об этой проблеме”, – сказала она. “Одна вещь, которую вы можете сделать как родитель, чтобы защитить своего ребенка, – это узнать об этой болезни”.