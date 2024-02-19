Женщина из Сен-Базиль-Легране скончалась после полученного ножевого ранения

Полиция Ришелье-Сен-Лоран сообщила, что 53-летний подозреваемый был арестована на месте.

Неделя начинается с высьма шокирующей новости. 51-летняя женщина скончалась после нанесения ей ножевого ранения в Сен-Базиль-Легране, в регионе Монтереджи, что расположен к югу от Монреаля.

Согласно первоначальной информации, женщина была найдена в доме на улице Менар, недалеко от улицы Принсипаль. Оьнаружена мертвой со свежим ножевым ранением.

Полиция Ришелье-Сен-Лоран сообщила, что 53-летний подозреваемый был арестована на месте.

Есть основания полагать, что он мог быть супругом или сожителем жертвы.

По данным полиции, двое детей женщины находились дома в момент ее убийства. С ними работают психологи и вовлечны в реабилитацию разные социальные службы.

Расследование продолжается.