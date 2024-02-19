Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Криминал Женщина из Сен-Базиль-Легране скончалась после полученного ножевого ранения
Нож, с которым "пришли в гости" к Дугу Форду. Фото полиции Торонто

Женщина из Сен-Базиль-Легране скончалась после полученного ножевого ранения

Виктория Христова Фев 19, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Женщина из Сен-Базиль-Легране скончалась после полученного ножевого ранения отключены 57 Просмотров

Полиция Ришелье-Сен-Лоран сообщила, что 53-летний подозреваемый был арестована на месте.

Неделя начинается с высьма шокирующей новости. 51-летняя женщина скончалась после нанесения ей ножевого ранения в Сен-Базиль-Легране, в регионе Монтереджи, что расположен к югу от Монреаля.

Согласно первоначальной информации, женщина была найдена в доме на улице Менар, недалеко от улицы Принсипаль. Оьнаружена мертвой со свежим ножевым ранением.

Полиция Ришелье-Сен-Лоран сообщила, что 53-летний подозреваемый был арестована на месте.

Есть основания полагать, что он мог быть супругом или сожителем жертвы.

По данным полиции, двое детей женщины находились дома в момент ее убийства. С ними работают психологи и вовлечны в реабилитацию разные социальные службы.

Расследование продолжается.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*