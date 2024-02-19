Помощь, автономия и стабильность: Лего излагает соглашение с учителями Квебека

После нескольких бурных месяцев переговоров, забастовок и профсоюзных голосований правительство Квебека наметило некоторые “масштабные” инвестиции в образование, пообещав улучшить условия труда учителей провинции.

Но эти инвестиции будут иметь “финансовые последствия”, заявил журналистам в воскресенье премьер-министр Квебека Франсуа Лего, предупредив, что следующий бюджет будет “в значительной степени дефицитным”.

“Я скажу вам сразу: мы оказались со значительным дефицитом бюджета. Дефицит гораздо больше, чем был до этих переговоров”, – сказал он.

Премьер, тем не менее, поддержал решение, которое он назвал “ответственным”.

По словам правительства провинции, обновление коллективных соглашений преследует три цели::

Оказание большей помощи учителям и учащимся Предоставление учителям большей автономии Обеспечение большей стабильности в школах Квебека

Достижения включают в себя наем 4000 дополнительных классных руководителей, освобождение учителей от надзора на переменах и разрешение учителям работать из дома пять дней из 20.

“Не решая всего, эти меры будут иметь положительные и конкретные последствия и позволят нам продолжать создавать более сильную образовательную сеть в ближайшие годы”, – заявил министр образования Бернард Дрейнвиль в пресс-релизе.

В дополнение к этим изменениям Квебек повысил верхнюю планку заработной платы работников образования.

Максимальная годовая зарплата учителей вырастет с:

92 000 до 109 000 долларов

От 98 000 до 135 000 долларов для школьных психологов

От 65 000 до 77 000 долларов для специалистов по специальному образованию

Воспитатели детских садов, которые теперь будут классифицироваться как классные руководители, получат двойную зарплату – с 27 000 до 56 000 долларов, а их график изменится с 20 до 35 часов в неделю.

Изменения последовали за многомесячной борьбой между профсоюзами учителей и правительством Квебека.

Профсоюзы, связанные с Общим фронтом, периодически проводили забастовки, в то время как Автономная федерация учителей (FAE) объявила всеобщую забастовку на 22 дня, закрыв школы по всей провинции.

После долгих препирательств профсоюзы с трудом достигли соглашения с провинцией к началу февраля.