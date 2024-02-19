Обладатель Кубка Стэнли Уилсон собирается привезти домой в Канаду шапки-ушанки

Чемпион Кубка Стэнли Уилсон планирует привезти в Канаду шапки-ушанки в качестве сувениров.

“Мой отец всегда предпочитал большие зимние головные уборы, так что возможно, мне придется приобрести несколько шапок-ушанок для своей семьи”, – ответил Уилсон на вопрос о том, что он планирует привезти из России на родину.

“В начале марта у меня родится третий ребенок. Я стану отцом троих детей, и поэтому я должен обсудить с женой наши планы. Я готов вернуться сюда (в Россию). Мне здесь нравится, – подметил Уилсон. – Я думаю, что у меня не получится вернуться домой, поэтому буду играть где-нибудь здесь (в России или Европе)”.

В начале октября 2023 года команду “Витязь” возглавил Дмитрий Рябыкин. “Я думаю, что этот тренер сделал очень хорошую работу, пытаясь внести свой стиль игры, – поделился Уилсон. – Тренер привнес в нашу игру североамериканский флер, и ребятам потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к нему”.

По мнению хоккеиста, “в Москве еда гораздо лучше, чем дома”. “У нас дома сложно найти хорошие места, где можно вкусно поесть, а здесь, в Москве – одном из крупнейших городов мира, можно найти разнообразные виды кухни. Здесь отличные стейк-хаусы, куриные блюда, паста, итальянские рестораны”, – добавил он.