WhatsApp запустил функцию кодов доступа для скрытых чатов

Один из самых популярных мессенджеров, WhatsApp, недавно добавил новую функцию, которая усилит приватность пользователей.

По информации, полученной от специализированного портала WABetaInfo, скрытые чаты в десктопной версии приложения теперь могут быть защищены специальным кодом доступа.

Эта инновация предоставляет дополнительный уровень защиты для конфиденциальных переписок пользователей и предотвращает несанкционированный доступ к ним. По словам экспертов WABetaInfo, данная функция будет доступна в ближайшем обновлении приложения, которое находится в финальной стадии разработки.

Команда разработчиков WhatsApp постоянно работает над обеспечением максимальной безопасности и удобства для пользователей, внедряя функциональные возможности, направленные на защиту личных данных и усиление контроля над личными сообщениями. Введение кодов доступа для скрытых чатов является одним из шагов в реализации этой стратегии.