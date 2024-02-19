Что случится, если Байден и Трамп сойдут с дистанции до дня выборов

Весь спор, разгорающийся вокруг возможных последствий, если Джо Байден и Дональд Трамп не примут участие в предстоящих выборах, может оказаться просто теоретическим.

Тем не менее, следует обратить внимание на несколько ключевых факторов, которые могут сыграть существенную роль, если претенденты решат не участвовать в гонке.

Прежде всего, следует обратить внимание на возраст обоих кандидатов. Байден и Трамп являются самыми старыми президентскими кандидатами в истории США, и, несмотря на отсутствие заявлений о проблемах со здоровьем, их возраст увеличивает риск серьезных медицинских инцидентов. Возможно, это станет причиной, по которой один из них откажется от участия в голосовании.

Также стоит упомянуть, что вероятность того, что республиканцы изменят свои правила и сменят кандидата, крайне мала. Это может вызвать огромную путаницу среди их базового электората и привести к необратимым последствиям.

Хотя Байден аккуратно утверждает, что он самый квалифицированный кандидат, опросы показывают, что его возраст вызывает определенную осторожность у избирателей. Несмотря на это, нет никаких серьезных альтернативных кандидатов, способных конкурировать с ним на предвыборной арене.

В то же время Трамп неуставно заявляет о своем намерении баллотироваться, несмотря на возможное уголовное преследование, которое может привести к длительному тюремному заключению. Тем не менее, необходимо продолжать отслеживать настроения в республиканской партии и возможные кадровые перестановки, которые могут повлиять на выбор замены в случае его отказа от участия в выборах.

В целом, если один из кандидатов откажется от участия в выборах, результаты могут быть неизвестны заранее. Возможно, придется провести съезд с делегатами, которые вынесут окончательное решение. Такая ситуация не наблюдалась с 1968 года и может вызвать политическую нестабильность.

Необходимо также отметить, что пока ни один независимый кандидат не представляет серьезной угрозы для двухпартийной системы в США.

В целом, хотя возможность того, что Байден и Трамп не выдвинут свою кандидатуру, по-прежнему остается теоретической, их возраст и другие факторы могут оказать значительное влияние на ход предстоящих выборов.