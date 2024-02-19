Израиль ограничит вход палестинцам на Храмовую гору в Рамадан

Израиль на время священного месяца Рамадан введет ограничения на вход на Храмовую гору для палестинцев с западного берега.

В соответствии с сообщением со ссылкой на официальные источники, лица старше 60 лет, дети младше 10 лет и не более 15 000 человек смогут получить разрешение на посещение этого священного места.

Решение о введении ограничений для жителей Иерусалима и израильских арабов будет приниматься местными правоохранительными органами, при этом пока что такие ограничения не предусмотрены.

Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить стабильность в Секторе Газа перед наступлением священного месяца Рамадан.

Он подчеркнул, что канадское правительство активно работает в данном направлении и проводит переговоры со своими союзниками и заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке.

В частности, Трюдо сообщил о своих беседах с президентом Египта Абделом Фаттахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой II относительно конфликта в Газе.

14 февраля премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху объявил о намерении провести военную операцию в городе Рафах на юге Сектора Газа. Перед началом операции будет осуществлена эвакуация мирных жителей.

Более 1 миллиона беженцев палестино-израильского конфликта находится в Рафахе и его окрестностях. Согласно заявлениям израильских властей, четыре группировки ХАМАС также базируются в этом районе.