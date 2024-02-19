Женский хоккей в Торонто привлекает зрителей

Женский хоккей в Торонто завоевывает всеобщую привлекательность и устанавливает новые рекорды посещаемости.

В рамках матча чемпионата профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) местная команда “Торонто” встретилась с оппонентами из “Монреаля” и привлекла на арену Scotiabank Arena невероятное количество зрителей – 19,285 человек.

Благодаря этому достижению, игра стала самым посещаемым женским хоккейным матчем в истории, обойдя предыдущий рекорд, установленный на матче предварительного раунда Чемпионата Мира по хоккею среди женщин 2013 года, когда в Оттаве на арене присутствовало 18,013 зрителей.

Ранее, рекорд посещаемости в PWHL составлял 13,316 человек, когда “Миннесота” играла против “Монреаля” 6 января. Интересно, что это уже четвертый раз в истории, когда PWHL удается обновить рекорд посещаемости в своем первом сезоне, и все четыре раза главными участниками была команда “Монреаль”.

Этот момент подчеркивает привлекательность женского хоккея для болельщиков и растущий интерес к нему в Торонто.