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Новости Женский хоккей в Торонто привлекает зрителей

Женский хоккей в Торонто привлекает зрителей

Виктория Христова Фев 18, 2024 Новости, Новости Канады, Спорт Комментарии к записи Женский хоккей в Торонто привлекает зрителей отключены 46 Просмотров

Женский хоккей в Торонто завоевывает всеобщую привлекательность и устанавливает новые рекорды посещаемости.

 

В рамках матча чемпионата профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) местная команда “Торонто” встретилась с оппонентами из “Монреаля” и привлекла на арену Scotiabank Arena невероятное количество зрителей – 19,285 человек.

Благодаря этому достижению, игра стала самым посещаемым женским хоккейным матчем в истории, обойдя предыдущий рекорд, установленный на матче предварительного раунда Чемпионата Мира по хоккею среди женщин 2013 года, когда в Оттаве на арене присутствовало 18,013 зрителей.

Ранее, рекорд посещаемости в PWHL составлял 13,316 человек, когда “Миннесота” играла против “Монреаля” 6 января. Интересно, что это уже четвертый раз в истории, когда PWHL удается обновить рекорд посещаемости в своем первом сезоне, и все четыре раза главными участниками была команда “Монреаль”.

Этот момент подчеркивает привлекательность женского хоккея для болельщиков и растущий интерес к нему в Торонто.

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