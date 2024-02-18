Возможно, пришло время купить или продать ваш дом

Процентные ставки по-прежнему могут быть очень высокими, но, по мнению некоторых агентов по недвижимости в Монреале, вам следует подумать о покупке или продаже своего дома прямо сейчас.

«Я бы определенно сказала, что если вы готовы покупать, то сейчас действительно подходящее время», – сказала Сара Каплан, брокер по недвижимости в Engel & Völkers.

«Работа с покупателями в 2020 и 2021 годах была чрезвычайно напряженной, с множеством различных предложений. Это не развлечение для покупателей. Так что, если вы находитесь на рынке, чтобы делать покупки, сейчас действительно самое подходящее время, прежде чем что-то изменится”»

Фирас Трабулси, агент по недвижимости в RE/MAX, добавляет, что у покупки или продажи в любой момент всегда есть свои плюсы и минусы, будь то высокие процентные ставки и более низкие цены на жилье или более низкие ставки и более высокие цены.

«У меня было несколько покупателей, может быть, шесть, которые на самом деле не планировали покупать в этом году, но они действительно были обеспокоены тем, что мы вернемся к торговым войнам и тому подобному»,-сказал он CTV News.

Процентные ставки резко выросли в 2023 году, но эксперты прогнозируют, что они начнут снижаться в 2024 году.

«Приобретите недвижимость, подходящую для вашей семьи, по текущей процентной ставке, а затем, возможно, рассмотрите возможность получения ипотечного кредита на более короткий срок»,-говорит Тамар Чуджунян, брокер по недвижимости Engel & Völkers.

«Когда придет время продлевать, вы получите выгоду от этих прогнозируемых более низких ставок в будущем».

Она приводит пример: вместо того, чтобы брать пятилетнюю ипотеку с фиксированной процентной ставкой (где процентная ставка фиксирована) или пятилетнюю ипотеку с плавающей процентной ставкой (где процентная ставка колеблется в зависимости от рынка), покупатель может выбрать двухлетний срок и взять ипотечный кредит с фиксированной процентной ставкой. продлевайте, как только ставки будут ниже.

Трабулси отмечает, что он уже видит первые признаки того, что люди готовы наводнить рынок, как только ставки упадут.

«Некоторые из них [покупатели] уже предпринимают действия прямо сейчас: мы хотим купить сейчас, прежде чем процентная ставка упадет»,-говорит он CTV News.

«Они обеспокоены тем, что, как только мы получим первую корректировку процентной ставки, многие покупатели устремятся на рынок, и мы вернемся на рынок, благоприятный для продавцов».

«Это не так конкурентоспособно, – говорит Каплан. Это не так конкурентоспособно, как могло бы быть во второй половине 2024 года, когда процентные ставки действительно начнут снижаться все больше и больше, что прогнозировалось ипотечными брокерами, с которыми мы разговаривали».

Преимущество покупки сейчас? Каплан говорит, что люди не будут конкурировать в ситуации с несколькими предложениями.

«Вы действительно можете найти недвижимость, которую хотите, вы даже можете договориться о цене, чего вы, возможно, не сможете сделать в будущем»,-утверждает Каплан.

«Мы видели эту тенденцию раньше, в 2020, 2021 годах, когда было много ситуаций с несколькими предложениями и гораздо больше конкуренции».

Трабулси соглашается, вспоминая недвижимость, которую он продал на 250 000 долларов дороже запрашиваемой цены.

«У меня были покупатели, которые отчаянно хотели купить, поэтому они были готовы делать сумасшедшие предложения»,-вспоминает он.

«Цены немного ниже, чем в прошлом году, переговоры вернулись. В прошлом месяце у меня было несколько сделок, по которым мы смогли договориться о цене от 30 000 до 40 000 долларов по запрашиваемой цене”»

Это хорошая новость для покупателей — но не совсем для продавцов.

«Продавцы, прямо сейчас, когда я встречаюсь с ними и готовлю оценку недвижимости, и это примерно на 50 000 долларов меньше, чем то, что их сосед продал в прошлом году, они явно недовольны”,-говорит он. Они ожидали 800 000 долларов, и я говорю им: “Вам повезет, если вы получите 750 000 долларов”” »

Термин, который агенты по недвижимости используют для описания 2024 года прямо сейчас, является «сбалансированным», то есть ни рынком продавцов, ни рынком покупателей.

«Я думаю, что мы движемся к более сбалансированному рынку», – сказал Трабулси.

«Рынок по-прежнему очень активен… если в ближайшие месяцы или в следующем году у нас появится много товаров, поступающих на рынок, я думаю, мы окажемся на рынке покупателей, что означает, что цены будут расти, и переговоры также будут более агрессивными.»

Агенты отмечают, что одной из самых больших проблем как покупателей, так и продавцов остаются процентные ставки.

«Я думаю, что существует серьезная обеспокоенность по поводу процентных ставок, которая была темой в последние несколько лет”, – сказал Каплан. Я думаю, что в 2023 году большое количество покупателей не решались выйти на рынок, потому что не были уверены, будут ли процентные ставки продолжать расти или нет».

Она говорит, что видит, как эта нерешительность исчезает теперь, когда все, кажется, стабилизировалось.

«То же самое и с продавцами. Возможно, в 2023 году они были более нерешительны в выставлении своей собственности на продажу, потому что процентные ставки были намного выше, а покупатели не могли позволить себе то, что они могли себе позволить в 2021 и 2020 годах»,-добавил Каплан.

«Теперь, с падением процентных ставок, продавцы с большей вероятностью выставят на продажу недвижимость, что мы даже заметили в первом месяце 2024 года — на рынке появилось гораздо больше недвижимости. Продавцы могут получить те цены, которые они хотят”»

Одна из тенденций, которую отмечают агенты,-это возвращение людей, которые переехали в пригороды и за их пределы во время пандемии COVID-19, а теперь возвращаются в центр города.

«Это довольно забавное явление, которое мы наблюдаем, люди возвращаются в центр города”,-сказал Чуджунян. Блюдо всегда было очень популярным. Он привлекает самых разных людей: семьи, профессионалов ; он многое предлагает как район. Юго-Запад все еще находится на подъеме”»

Трабулси говорит, что этот шаг во многом обусловлен отзывом работников в офис.

“Ехать час, полтора часа, чтобы добраться до центра Монреаля, что ж, мы думаем об этом дважды»,-сказал он.

По данным Жилищного барометра Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), продажи жилья в 2023 году по всей провинции упали на 13% по сравнению с 2022 годом.

В Монреале это снижение составило 14 %, несмотря на увеличение числа активных регистраций на 28%.

Однако по состоянию на январь 2024 года продажи жилья в Монреале выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя это все еще ниже исторического среднего показателя.

«Высокие показатели продаж в начале года в основном объясняются более обнадеживающими прогнозами относительно процентных ставок», – говорит Чарльз Брант, директор по анализу рынка APCIQ.

«С конца 2023 года экономисты сходятся во мнении, что цикл повышения процентных ставок позади и что в 2024 году должен начаться обратный процесс».

Самые популярные места, где люди делали покупки в январе? На Южном берегу, где была совершена 541 транзакция, было зарегистрировано увеличение на 36% по сравнению с январем прошлого года.

За ними последовали Рив-Нор (519 продаж), Лаваль (200 продаж) и Сен-Жан-сюр-Ришелье (58 продаж) с ростом на 19 %, 18% и 14% соответственно.

На Иль-де-Монреаль (679 продаж) и Водрей-Суланж (80 продаж) зафиксирован рост на восемь процентов и один процент.

APCIQ также отмечает значительное увеличение числа активных регистраций, что на 16% больше, чем в предыдущем году, во всех категориях недвижимости.

Среднее время продажи кондоминиумов составляло 77 дней, в то время как для домов на одну семью оно составляло 65 дней.

В отличие от общего среднего показателя за 2023 год, когда средняя цена дома снизилась на два процента для домов на одну семью и на 1 процент для квартир, январь продемонстрировал рост цен.

Это составляет пять процентов для кондоминиумов, семь процентов для домов на одну семью и семь процентов для многоквартирных домов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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