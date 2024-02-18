Принц Гарри впервые высказался о болезни отца

Принц Гарри впервые высказался о состоянии здоровья Карла III.

Младший сын монарха рассказал, что сразу же после получения известия о онкологическом заболевании короля, вылетел из США в Великобританию.

Герцог Сассекский признался, что был очень рад возможности посетить своего отца и провести с ним время.

“Я люблю свою семью. Смог сесть в самолет и поехать, чтобы провести время с королем. И за это я безмерно благодарен”, – отметил Гарри.

Опальный член королевской семьи надеется, что общее горе станет мотивацией для родственников забыть о наличии разногласий последних лет.

“Я уверен. Наблюдаю, как семейные связи становятся крепче с каждым днем во всех этих семьях. Думаю, что любая болезнь, любая неприятность объединяет семьи”, – сообщает Daily Mail со слов Герцога Сассекского.

О болезни Карла III стало известно в конце января, а позже появилась информация о том, что речь идет об онкологическом заболевании. Король, который придерживается народных методов лечения, отказался от химиотерапии.