Сегодня- день рождения Геннадия Гладкова, без чьих мелодий невозможна наша жизнь

Сегодня замечательнейшему Геннадию Игоревичу Гладкову могло бы исполниться 89 лет… Но уже ровно четыре месяца его нет с нами…

Гладков родился в 1935 году в Москве в семье музыкантов. С детства занимался музыкой. Во время учебы в Московской консерватории, в 1961 году, написал музыку к спектаклю «Друг детства» театра «Современник». Тогда же начал работать для кино. В 1965 году выпустил свою первую пластинку «Волшебник Изумрудного города». Гениальный Маэстро— автор музыки к популярным фильмам, мультфильмам, спектаклям и мюзиклам. Геннадий Игоревич получил широкую известность после того, как в 1969 году вышел мультфильм «Бременские музыканты», композитором которого он стал. Гладков работал над продолжением мультфильма «По следам бременских музыкантов» (1973), где также спел партию Глупого короля. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как «Малыш и Карлсон», «Голубой щенок», «Как львенок и черепаха пели песню», «Ну, погоди!» и многим другим мультфильмам, которые прошли сквозь детство каждого советского ребенка.

Музыка Гладкова звучит в фильмах «Джентльмены удачи», «Точка, точка, запятая…», «После дождичка в четверг», «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене», «Новогодние приключения Маши и Вити» и многих-многих других. Музыка Гладкова звучит в фильмах «Джентльмены удачи», «Точка, точка, запятая…», «После дождичка в четверг», «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене», «Новогодние приключения Маши и Вити» и многих-многих других.

Геннадий Игоревич много сотрудничал с великим режиссером Марком Захаровым и написал музыку к ряду его спектаклей, а также практически ко всем его фильмам, в числе которых такие всеми нами любимые, как “12 стульев”, “Обыкновенное чудо”и “Формула любви”. В день смерти композитора на своей странице в соцсети Александра Марковна Захарова назвала Геннадия Гладкова другом своего отца. Два Гения встретились в Поднебесье…

Сложно поверить и представить себе, что более чем сотне художественных и анимационных лент звучит великолепная музыка Гладкова. И, тем не мнее, – это так. Все это он — Геннадий Игоревич, такой разный, такой непохожий, умевший с помощью нот написать портрет героев и передать особое настроение.

Композитор, чьи работы были признанными шедеврами, покинул этот мир, как в той самой песне: “Конечно, ужасно! Нелепо! Бессмысленно!”…. Но Геннадий Гладков, который внес невероятнейший вклад в киномузыку и музыку театра, жив. Жив, потому что все, от мала до велика знают и частенько напевают его невероятные и добрейшие мелодии!

Четыре месяца назад в РОСИЗО прошла выставка, посвященная 90-летию Марка Анатольевича Захарова, друга, единомышленника и постоянного соавтора Геннадия Игоревича Гладкова. Выставка, с такой любовью курировавшаяся народной артисткой России Александрой Захаровой.

Одним из экспонатов этой самой выставки является та самая лестница, по которой поднимался куда-то ввысь наш любимейший барон Мюнхгаузен. Не знаю, права ли, но у меня сложилось впечателение, что эту лестницу использовали многократно: по ней ушли в Вечность и Пельтцер, и Броневой, и Янковский, и Абдулов, и Караченцов, и Горин, и сам Марк Анатольевич… Недавно поднялся по ней и композитор Геннадий Гладков.

Поднялись, чтобы взирая с высот оберегать тех дорогих и то дорогое, что осталось пониже. Чтобы напоминать нам о себе и не давать возможности Времени захватить власть над ценностями и наследием, ими оставленными здесь…

“Этот закон давно известен —

Не интересен мир без песен!”

Светлая память, Маэстро! Спасибо за этот интересный, наполненный Вашими звуками, мир!