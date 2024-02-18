Японцы создали деревянный спутник Земли

Японские ученые пришли к удивительному научному открытию, создав в международной космической станции один из самых необычных космических аппаратов – деревянный спутник.

С помощью древесины магнолии они смогли разработать прочный и устойчивый к образованию трещин зонд Lignosat. Сейчас они активно готовятся к запуску этого уникального изделия этим летом на американской ракете.

Главная цель создания деревянного спутника заключается в проверке жизнеспособности идеи использования биоразлагаемых материалов, таких как древесина, вместо металлов, из которых обычно создаются космические аппараты. Этим исследованием занимаются специалисты из Киотского университета совместно с лесозаготовительной компанией Sumitomo Forestry.

Исследователи проводят эксперименты по оценке различных сортов древесины, чтобы определить, как хорошо они справятся с суровыми условиями космического полета и находящейся на околоземной орбите. В лабораторных условиях, имитирующих пространство, образцы древесины прошли испытания без изменений в массе и без признаков повреждения или разложения.

После успешных испытаний в лаборатории, образцы древесины были отправлены на Международную космическую станцию, где они были подвержены воздействию в течение почти года. По возвращении на Землю было обнаружено только незначительные повреждения, которые объясняются отсутствием кислорода в космическом пространстве, что предотвращает возгорание древесины, а также отсутствием живых организмов, способных вызывать гниение.

Ученые отмечают, что древесина магнолии оказалась самой прочной из всех тестируемых видов древесины. Именно ее материал использовался для создания деревянного спутника в Киото, на котором будут проведены ряд экспериментов для определения его работоспособности на орбите.

Если деревянный спутник успешно продемонстрирует свою эффективность во время полетов, это может открыть возможности для применения древесины в качестве строительного материала в большом количестве спутников. Такой шаг особенно актуален в свете возрастающего количества космических аппаратов, ежегодно запускаемых на орбиту, и угрозы серьезных экологических проблем, вызванных выбросами алюминия, используемого для создания существующих спутников.

Согласно проведенному исследованию ученых из британской Колумбийской университета в Канаде, алюминий, выбрасываемый в атмосферу возвращающимися спутниками, может привести к разрушению озонового слоя, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения солнца, а также повлиять на количество солнечного света, достигающего поверхности планеты.

Однако деревянные спутники не вызывают таких проблем, так как их сгорание в атмосфере после окончания миссии оставляет только мелкие, биоразлагаемые остатки. Это может считаться важным шагом в экологически чистом и устойчивом использовании материалов в космической отрасли.