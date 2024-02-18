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Новости Google решила, что канадцы получают достаточно для повышения цены на Nest Aware
Фото: https://www.linkedin.com/

Google решила, что канадцы получают достаточно для повышения цены на Nest Aware

Виктория Христова Фев 18, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Google решила, что канадцы получают достаточно для повышения цены на Nest Aware отключены 49 Просмотров

Пользователи Nest Aware получили электронные письма, где они ознакомились с описанием изменений, которые вступят в силу с 25 марта 2024 года.

Компания Google приняла решение повысить цены на сервис Nest Aware в Канаде. В четверг утром канадские пользователи Nest Aware наткнулись на не самые приятные новости: Google анонсировала повышение стоимости подписки на свой сервис в этой стране. Это повышение цен следует за подобным повышением, которое произошло в США в прошлом году, и делает канадские цены более сопоставимыми с американскими.

Пользователи Nest Aware получили электронные письма, где они ознакомились с описанием изменений, которые вступят в силу с 25 марта 2024 года. Стоимость двух основных тарифных планов, Nest Aware и Nest Aware Plus, будет увеличена.

Nest Aware подорожает с 10 канадских долларов в месяц и 100 канадских долларов в год до 16 канадских долларов в месяц и 200 канадских долларов в год.

Nest Aware Plus подразумевает повышение с 16 канадских долларов в месяц и 200 канадских долларов в год до 20 канадских долларов в месяц и 240 канадских долларов в год.

Важно отметить, что эти повышения цен являются точным отражением аналогичных изменений, произошедших в США в прошлом году. В США стоимость Nest Aware выросла с $6 до $8 в месяц, а Nest Aware Plus — с $12 до $15 в месяц.

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