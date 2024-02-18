Чат-бот умолчал скрыл скидку и продал билет по полной стоимости: Air Canada оштрафована

Джейк Моффатт из Британской Колумбии успешно получил компенсацию от компании Air Canada после того, как чат-бот авиакомпании ввел его в заблуждение и заставил приобрести билеты по полной стоимости, вместо того чтобы воспользоваться специальными тарифами.

Покупая билеты в Торонто, чтобы попасть на похороны своей бабушки, Джейк особо не задумывался о цене, настолько он был сломлен и подавлен из-за тяжелой утраты.

Моффатт обнаружил, что на самом деле ему полагалась скидка и потребовал компенсации за разницу в цене лишь позднее.

Неожиданно Air Canada, вместо того, чтобы корректно урегулировать вопрос, попыталась отвертеться от ошибки чат-бота, утверждая, что чат-бот является отдельным юридическим лицом, не подконтрольным им.

Однако судья Трибунала по Гражданским Делам (CRT), куда обратился Джейк отклонил это утверждение, считая, что чат-бот все еще является частью веб-сайта Air Canada, и компания несет ответственность за всю представленную на нем информацию.

Окончательное решение было вынесено в пользу Моффатта, и Air Canada была обязана выплатить ему компенсацию в размере 812 долларов за разницу между стоимостью приобретенных билетов и специальным тарифом.

Очень прискорбно, что для столь популярной виакомпании такая небольшая сумма стала важнее репутации.