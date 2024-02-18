Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Пекин призвал Оттаву не распространять ложь о вмешательстве Китая в дела Канады
Китай Фото: az.sputniknews.ru

Пекин призвал Оттаву не распространять ложь о вмешательстве Китая в дела Канады

Виктория Христова Фев 18, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Пекин призвал Оттаву не распространять ложь о вмешательстве Китая в дела Канады отключены 52 Просмотров

 Целью встречи глав МИДов Китая и Канады на мюнхенской конференции по безопасности стало обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями. 

Китай выразил надежду на изменение подхода со стороны Канады к Китаю, рассматривая отношения в долгосрочной перспективе и прекращая распространение неправдивой информации о возможном вмешательстве Китая во внутренние дела страны.

Ван И, глава Министерства иностранных дел КНР, подчеркнул, что Китай и Канада могут учиться друг у друга и найти общие интересы для практического сотрудничества, несмотря на различия в политических системах, истории и культуре.

Также он надеется, что Канада не будет ограничивать экономические, торговые, научные и технологические обмены с КНР, оправдывая это национальной безопасностью. Ван И отметил, что экономики двух стран во многом дополняют друг друга, а фундаментального конфликта интересов между ними нет.

В канадской прессе в последнее время активно обсуждались вопросы о возможном вмешательстве Китая в канадские выборы, однако китайская сторона опровергает эти утверждения.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*