Пекин призвал Оттаву не распространять ложь о вмешательстве Китая в дела Канады

Целью встречи глав МИДов Китая и Канады на мюнхенской конференции по безопасности стало обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями.

Китай выразил надежду на изменение подхода со стороны Канады к Китаю, рассматривая отношения в долгосрочной перспективе и прекращая распространение неправдивой информации о возможном вмешательстве Китая во внутренние дела страны.

Ван И, глава Министерства иностранных дел КНР, подчеркнул, что Китай и Канада могут учиться друг у друга и найти общие интересы для практического сотрудничества, несмотря на различия в политических системах, истории и культуре.

Также он надеется, что Канада не будет ограничивать экономические, торговые, научные и технологические обмены с КНР, оправдывая это национальной безопасностью. Ван И отметил, что экономики двух стран во многом дополняют друг друга, а фундаментального конфликта интересов между ними нет.

В канадской прессе в последнее время активно обсуждались вопросы о возможном вмешательстве Китая в канадские выборы, однако китайская сторона опровергает эти утверждения.