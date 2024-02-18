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Новости Канада предложила упростить смену сборных фигуристами
фото: sportrbc.ru

Канада предложила упростить смену сборных фигуристами

Виктория Христова Фев 18, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 51 Просмотров

Канадская Федерация фигурного катания предложила значительно упростить процесс перехода фигуристов из одной национальной команды в другую. Предложение было вынесено на рассмотрение Международного союза конькобежцев (ISU).

Согласно предложению Канады, для смены спортивного гражданства фигуристов требуется “формальный запрос на открепление” от текущей федерации в пользу другой национальной команды.

Также указано, что предыдущая федерация должна выдать разрешение на смену спортивного гражданства сразу после предоставления “необходимых документов”. Предлагается, что разрешение будет действовать сразу же после окончания карантина, который должен продолжаться “один полный сезон”, а не весь календарный год, как ранее.

В предложении не упоминается, что предыдущая национальная федерация может отклонить запрос на открепление спортсмена. Ранее формулировка указывала, что отклонение может произойти только по уважительным причинам, однако данная фраза была зачеркнута в предложении Канады.

Главная цель предложения – упростить процесс и обеспечить последовательное применение данного правила ко всем спортсменам.

Это предложение будет обсуждаться на конгрессе ISU. Заседание главного органа ISU, на котором состоится обсуждение, запланировано на 10-14 июня в Лас-Вегасе.

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