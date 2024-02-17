Британия, Канада и США намерены бороться с манипулированием информацией

Они призвали другие страны присоединиться к созданию коалиции, целью которой является защита демократических ценностей, прав человека и политической стабильности по всему миру.
Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление трех стран, в котором отмечается, что манипуляция информацией представляет серьезную угрозу национальной безопасности и может подорвать основы демократии.
В своем заявлении они подчеркнули необходимость коллективного подхода в решении этой проблемы.
Коалиция стран-единомышленников будет сотрудничать с экспертами, независимыми СМИ, международными организациями и использовать многосторонние механизмы, такие как механизм быстрого реагирования G7, чтобы повысить устойчивость и эффективность борьбы с угрозой манипулирования информацией.