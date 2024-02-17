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Новости Британия, Канада и США намерены бороться с манипулированием информацией
Фото: s-kub.ru

Британия, Канада и США намерены бороться с манипулированием информацией

Виктория Христова Фев 17, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Британия, Канада и США намерены бороться с манипулированием информацией отключены 34 Просмотров

Великобритания, Канада и США совместно объявили о своем решении бороться с манипулированием информацией со стороны иностранных государств.

 

Они призвали другие страны присоединиться к созданию коалиции, целью которой является защита демократических ценностей, прав человека и политической стабильности по всему миру.

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление трех стран, в котором отмечается, что манипуляция информацией представляет серьезную угрозу национальной безопасности и может подорвать основы демократии.

В своем заявлении они подчеркнули необходимость коллективного подхода в решении этой проблемы.

Коалиция стран-единомышленников будет сотрудничать с экспертами, независимыми СМИ, международными организациями и использовать многосторонние механизмы, такие как механизм быстрого реагирования G7, чтобы повысить устойчивость и эффективность борьбы с угрозой манипулирования информацией.

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