Британия, Канада и США намерены бороться с манипулированием информацией

Великобритания, Канада и США совместно объявили о своем решении бороться с манипулированием информацией со стороны иностранных государств.

Они призвали другие страны присоединиться к созданию коалиции, целью которой является защита демократических ценностей, прав человека и политической стабильности по всему миру.

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление трех стран, в котором отмечается, что манипуляция информацией представляет серьезную угрозу национальной безопасности и может подорвать основы демократии.

В своем заявлении они подчеркнули необходимость коллективного подхода в решении этой проблемы.

Коалиция стран-единомышленников будет сотрудничать с экспертами, независимыми СМИ, международными организациями и использовать многосторонние механизмы, такие как механизм быстрого реагирования G7, чтобы повысить устойчивость и эффективность борьбы с угрозой манипулирования информацией.