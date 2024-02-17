Думаете о покупке или продаже своего дома? Советы риэлторов

Процентные ставки все еще могут быть заоблачными, но, по мнению некоторых агентов по недвижимости в Монреале, вам следует подумать о покупке или продаже своего дома сейчас.

“Я бы определенно сказала, что если вы готовы к покупке, то сейчас действительно подходящее время”, – сказала Сара Каплан, брокер по недвижимости Engel & Völkers. “Работа с покупателями в 2020, 2021 годах была чрезвычайно напряженной из-за множества разнообразных предложений. Покупателям это не доставляет удовольствия. Итак, если вы находитесь на рынке для покупки, сейчас действительно подходящее время, прежде чем ситуация повернется в этом направлении”.

Фирас Трабульси, агент по недвижимости RE/MAX, добавляет, что всегда есть плюсы и минусы покупки или продажи в любой момент времени – будь то высокие процентные ставки и снижение цен на жилье, или понижающиеся ставки и повышение цен. “У меня было несколько, может быть, шесть покупателей, которые на самом деле не планировали покупать в этом году, но они действительно беспокоились, что мы вернемся к торгам и все такое”, – рассказывает он. Процентные ставки взлетели до небес в 2023 году, но эксперты прогнозируют, что они должны начать снижаться в 2024 году.

“Обеспечьте недвижимость, подходящую для вашей семьи, по текущей процентной ставке, а затем подумайте о том, чтобы, возможно, оформить ипотеку на более короткий срок”, – объясняет Тамар Чуджунян, брокер по недвижимости Engel & Völkers. “Когда придет время продлевать, [вы] получите выгоду от этих более низких прогнозируемых ставок в будущем”. Она приводит пример: вместо того, чтобы брать пятилетнюю фиксированную ипотеку (где процентная ставка фиксирована) или пятилетнюю переменную ипотеку (где процентная ставка колеблется в зависимости от рынка), покупатель может выбрать двухлетний срок и продлить его, как только ставки снизятся.

Трабулси отмечает, что он уже видит первые признаки того, что люди готовы наводнить рынок, как только ставки снизятся. “Это не так конкурентоспособно”, – объясняет Каплан. “Это не так конкурентоспособно, как может быть в следующей половине 2024 года, когда процентные ставки действительно начнут опускаться все ниже и ниже, что было предсказано ипотечными брокерами, с которыми мы разговаривали”. В чем выгода покупки сейчас? Каплан говорит, что люди не будут конкурировать в ситуации множественного предложения.

“Вы действительно можете найти недвижимость, которую хотите, вы даже можете договориться о цене, чего вы, возможно, не сможете сделать в будущем”, – сказал Каплан. “Мы уже наблюдали эту тенденцию раньше, в 2020, 2021 годах, когда было много ситуаций с множественными предложениями и гораздо большая конкуренция”. Трабульси соглашается, вспоминая недвижимость, которую он однажды продал намного дороже запрашиваемой цены. “У меня были покупатели, которые просто отчаянно хотели купить, поэтому они были готовы делать сумасшедшие предложения”, – вспоминает он. “Цены немного ниже, чем в прошлом году, переговоры возобновились. В прошлом месяце у меня было несколько сделок, в ходе которых мы смогли договориться о цене от 30 000 до 40 000 долларов выше запрашиваемой цены”.

“Продавцы, прямо сейчас, когда я встречаюсь с ними и готовлю оценку недвижимости, и это примерно на 50 000 долларов меньше, чем то, что их сосед продал в прошлом году, они явно недовольны”, – сказал он. “Они ожидали 800 000 долларов, и я говорю им: “Вам повезет, если вы получите 750 000 долларов”.” Слово, которое агенты по недвижимости используют для описания 2024 года прямо сейчас, – “сбалансированный”, то есть ни рынок продавца, ни рынок покупателя. “Я думаю, мы движемся к более сбалансированному рынку”, – сказал Трабульси. “Рынок по-прежнему очень активен… Если в ближайшие месяцы или в следующем году у нас появится много запасов, которые поступят на рынок, я думаю, мы окажемся на рынке покупателя, а это означает, что цены вырастут, и переговоры также будут более агрессивными”.

Агенты отмечают, что одной из самых больших проблем со стороны покупателей и продавцов остаются процентные ставки. “Я думаю, что существует большая обеспокоенность по поводу процентных ставок, которая была актуальной темой в течение последних нескольких лет”, – сказал Каплан. “Я думаю, что в 2023 году многие покупатели не решались выходить на рынок, потому что не были уверены, будет ли процентная ставка продолжать расти или нет”. Она говорит, что видит, что эти колебания исчезают сейчас, когда ситуация, похоже, стабилизируется.

“То же самое касается и продавцов. В 2023 году они, возможно, больше колебались выставлять свою недвижимость на продажу, потому что процентные ставки были намного выше, а покупатели не могли позволить себе то, что они могли позволить в 2021 и 2020 годах”, – сказал Каплан. “Сейчас, в связи со снижением процентных ставок, продавцы более склонны выставлять недвижимость на продажу, что мы заметили даже в первый месяц 2024 года – на рынок поступает гораздо больше предложений. Продавцы могут получить те цены, которые они хотят”.

Одна из тенденций, которую, по словам агентов, они замечают, – это переход от людей, которые переехали в пригороды и за их пределы во время пандемии COVID-19, к тем, кто сейчас возвращается в центр города. “Это своего рода забавное явление, которое мы наблюдаем, люди прибывают, вновь приближаясь к центру города”, – сказал Чуюнян. “Плато всегда было очень популярным. Это говорит о многих демографических показателях: семьях, профессионалах; он многое предлагает как район. Юго-Запад всегда процветает”.

Трабульси говорит, что это движение во многом связано с отзывом работников в офис. “Если ехать час, полтора, чтобы добраться до центра Монреаля, что ж, подумайте дважды”, – сказал он. По данным жилищного барометра Квебекской профессиональной ассоциации брокеров недвижимости (QPAREB), продажи жилья в 2023 году по всей провинции снизились на 13% по сравнению с 2022 годом. В Монреале это падение составило 14%, несмотря на то, что количество активных объявлений увеличилось на 28%. Однако в январе 2024 года продажи жилья в Монреале выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя и остаются ниже среднего исторического показателя.

“Высокие показатели продаж в начале года в основном объясняются более обнадеживающими перспективами в отношении процентных ставок”, – объясняет директор по анализу рынка QPAREB Чарльз Брант. “С конца 2023 года экономисты сходятся во мнении, что цикл повышения процентных ставок остался позади и что обратный процесс должен начаться в 2024 году”. Самые популярные места, которые люди покупали в январе? На Южном побережье, где была совершена 541 сделка, этот показатель увеличился на 36% по сравнению с январем прошлого года. За ними последовали Северное побережье (519 продаж), Лаваль (200 продаж) и Сен-Жан-сюр-Ришелье (58 продаж) с увеличением на 19%, 18% и 14% соответственно.

На острове Монреаль (679 продаж) и в Водрей-Суланже (80 продаж) рост составил восемь процентов и один процент соответственно. QPAREB отмечает, что количество активных объявлений также значительно увеличилось – на 16% по сравнению с прошлым годом во всех категориях недвижимости. Среднее время продажи кондоминиумов составило 77 дней, в то время как для домов на одну семью оно составило 65 дней. В отличие от общего среднего показателя за 2023 год, когда средняя цена жилья снизилась на два процента для домов на одну семью и на один процент для кондоминиумов, январь показал рост цен. То есть на пять процентов для кондоминиумов, на семь процентов для домов на одну семью и на семь процентов для многоквартирных домов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Facebook I Instagram I Linkedin