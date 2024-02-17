Новая Xbox станет «крупнейшим техническим прорывом», пообещала Microsoft

Microsoft представила о новых уникальных устройствах, которые в скором времени появятся под брендом Xbox.

Одним из главных новинок станет мощная консоль нового поколения. Компания отметила, что они продолжат инвестировать в будущее платформы и оборудования, чтобы удовлетворить ожидания своих поклонников игровой отрасли.

Президент Xbox Сара Бонд (Sarah Bond) подтвердила, что Microsoft совершит “крупнейший технический прорыв” с выпуском следующего поколения Xbox. Она сказала: “У нас ещё много работы перед нами. У нас есть несколько захватывающих новых функций в оборудовании, о которых мы расскажем в ближайшие праздники. Мы уделяем больше внимания разработке плана для нового поколения и сосредотачиваемся на создании максимально технологически продвинутого оборудования, которое сделает игровой процесс ещё лучше для игроков и обеспечит поддержку разработчикам и их идеям”.

Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) в интервью The Verge поделился более подробной информацией о планах компании. Он сказал: “Я очень горжусь работой нашей команды в области оборудования, не только в этом году, но и в будущем. Мы серьёзно рассматриваем возможность создания уникальных устройств с особыми возможностями, которые будут доступны геймерам. Это возможность осуществить наш творческий потенциал в области оборудования, и я очень рад этому. Мы видим множество возможностей в разных типах устройств и как только будем готовы, обязательно поделимся нашими планами”.

Ранее ходили слухи о возможном выпуске портативной консоли под маркой Xbox, и Спенсер ставил лайки публикациям, которые упоминали эту возможность. Он добавил: “Я большой поклонник портативных устройств. Я их фанат, но пока никаких анонсов нет. У Windows есть некоторые слабости при работе с контроллером на маленьком 7- или 8-дюймовом экране, это дизайнерская проблема. Наша команда разработчиков платформы работает над улучшением Windows”.

В ближайшем будущем компания также будет улучшать свои существующие продукты. “У нас есть долгосрочные планы развития оборудования, включая дополнительные варианты консолей и контроллеров, которые мы предложим поклонникам в эти праздники. Игроки Xbox смогут насладиться играми, созданными с учётом передовых возможностей нашего оборудования и сервисов.” – заключили в Microsoft.