KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Бедные смеются, богатые плачут». Премьера!

Олигарх Сергей, владеющий огромным домом на Рублевке, решает нанять обширный персонал в преддверии ожидаемого прихода гостей. Он созывает всю свою семью, включая настоящую и бывших жен, а также детей от предыдущих браков, чтобы объявить им шокирующую новость — он тяжело болен. В это время среди бывших супругов разгорается борьба за наследство, а среди персонала начинают вырисовываться интриги. Горничная Катя оказывается вовлеченной в этот круговорот, пытаясь укрыться от недобрых людей, которые преследуют ее. Миша, представляясь сотрудником усадьбы, проявляет интерес к Кате, оставаясь тайным сыном хозяина. Персонажей ждут семейные турбулентности, любовные интриги, разгадывание тайн прошлого, неожиданные разоблачения и драматические, а иногда комические, ситуации между богатыми и бедными.

Видеотека Premier – Сериал «Саша и Питер». Премьера!

Главная героиня Саша обнаруживает, что ее бывший возлюбленный Иван собирается вступить в брак. Однако с ней он был в отношениях более десяти лет, в то время как с новой подружкой – всего полгода. Добавим к этому тот факт, что свадьба запланирована в любимом городе Саши – Санкт-Петербурге. Саша решает отомстить своему бывшему, пытаясь помешать его свадьбе. Во имя мести она переезжает в Петербург и устраивается работать в ЗАГС.

Видеотека START – Сериал «Артист с большой дороги». Премьера с 29 февраля!

Неповторимый Юрий Стоянов появлятся в новой комедии от режиссера «Вампиров средней полосы». После отбывания своего третьего срока опытный вор по прозвищу Артист наконец-то выходит на свободу. Остается только вернуть украденное за годы, и его ждет избавление от криминального прошлого. Однако убежище оказывается в доме, где теперь проживает семья его сына. Единственный путь к заветным трофеям – использовать все свои таланты и предстать в роли няни для собственных внуков.

Видеотека START – Фильм «Страна хороших деточек»

Это рассказ о проказливой девочке по имени Саша, которая утомила своих родителей своими выходками. В новогоднюю ночь семья непоседы решает загадать желание: они хотят, чтобы в следующем году у них появилась новая, послушная дочь. Таким образом, Саша отправляется в Страну послушных детишек для коррекции своего поведения. Что ждёт главную героиню по ту сторону привычного мира?

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

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