Стремительный рост небанковских ипотечных агентств в последние годы вызывает серьезные опасения. Американское министерство финансов выразило беспокойство относительно возможного кризиса, который может произойти в сфере деятельности таких компаний в 2024 году.

Небанковские агентства, которые работают с клиентами, испытывающими проблемы с возвратом кредитов, становятся все более распространенными. Одновременно с этим, регуляторы ограничивают доступ этих агентств к финансированию, что создает неожиданные риски согласно оценке регулирующих органов. Возникает вопрос, повторится ли сценарий мирового финансового кризиса 2008 года.

Беспокойный рост количества небанковских ипотечных агентств в последние годы вызывает тревогу. Особенно обеспокоены министр финансов Джанет Йелсен возможными банкротствами этих агентств в случае ухудшения экономической ситуации. Однако стоит отметить, что регуляторы — самые деловые партнеры в решении этой проблемы. Например, после кризиса 2008 года они серьезно ужесточили требования к капиталу банков. Поэтому небанковские организации с менее строгими требованиями к инвестициям, вроде Wells Fargo, активно забрали на себя функцию обслуживания портфеля ипотечных кредитов. Однако такая интенсивная деятельность вызвала у финансовых властей серьезное беспокойство.

Помимо ипотечных агентств, небанковские кредиторы не могут иметь доступ к клиентским депозитам из-за отсутствия соответствующих лицензий. Кроме того, они не могут получать экстренные кредиты от Федеральной резервной системы. Это делает их уязвимыми на волатильном рынке, что приводит к неминуемым финансовым проблемам.

Если банки понесут убытки, они откажут в короткосрочных кредитах небанковским кредиторам, лишив их возможности участвовать на рынке. Кроме того, такие организации специализируются на кредитовании заемщиков в сложной ситуации, несмотря на урок финансового кризиса 2008 года.

Еще одним негативным фактором является платежеспособность самих заемщиков, особенно в контексте ожидаемой рецессии и увеличения безработицы в США в первом полугодии 2024 года.

Ученые отмечают, что большое количество небанковских ипотечных агентств повлияет на всю систему ипотечного кредитования. Банки и другие организации, которые вложились в облигации и другие финансовые инструменты этих агентств, понесут большие потери. Специалисты стратегических исследований также подчеркивают риски, которые эти агентства создают для стабильности американской банковской системы.

Аналитики считают ситуацию тревожной и считают необходимым более строгое регулирование со стороны Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC). Существует потребность в ужесточении контроля над ипотечными кредиторами, введении категории системно значимых кредиторов и установке более строгих нормативных требований. Однако следует отметить, что это все обсуждаемые меры, и пока сектор ипотечного кредитования не демонстрирует явных симптомов кризиса. Все зависит от дальнейших действий правительства и регуляторов при изучении проблемы в этой области.