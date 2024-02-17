Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Мире Трюдо: В преддверии Рамадана необходимо предотвратить насилие в Газе

Трюдо: В преддверии Рамадана необходимо предотвратить насилие в Газе

Виктория Христова Фев 17, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Трюдо: В преддверии Рамадана необходимо предотвратить насилие в Газе отключены 37 Просмотров

Мировое сообщество должно стремиться к достижению мира и прекращения дальнейшего насилия в Секторе Газа, перед началом священного месяца Рамадан, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью журналистам 15 февраля.

“Мы должны постоянно работать над устойчивым прекращением огня и избегать любого насилия в предстоящие недели рамадана”, – подчеркнул Трюдо.

Он также отметил, что правительство Канады активно работает в этом направлении, вовлекая в переговоры союзников и заинтересованные стороны на Ближнем Востоке. В частности, премьер-министр отметил свою коммуникацию с президентом Египта Абделом Фаттахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой II по вопросам конфликта в газе.

Напомним, ранее было объявлено, что с 7 октября 2023 года Оттава прекратила выдачу новых разрешений на экспорт оружия в Израиль. Тем не менее, лидер Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх сообщил о согласовании канадскими властями экспорта оружия израильской стороне на сумму 28,5 млн канадских долларов в ходе парламентского заседания.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*