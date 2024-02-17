Трюдо: В преддверии Рамадана необходимо предотвратить насилие в Газе

Мировое сообщество должно стремиться к достижению мира и прекращения дальнейшего насилия в Секторе Газа, перед началом священного месяца Рамадан, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью журналистам 15 февраля.

“Мы должны постоянно работать над устойчивым прекращением огня и избегать любого насилия в предстоящие недели рамадана”, – подчеркнул Трюдо.

Он также отметил, что правительство Канады активно работает в этом направлении, вовлекая в переговоры союзников и заинтересованные стороны на Ближнем Востоке. В частности, премьер-министр отметил свою коммуникацию с президентом Египта Абделом Фаттахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой II по вопросам конфликта в газе.

Напомним, ранее было объявлено, что с 7 октября 2023 года Оттава прекратила выдачу новых разрешений на экспорт оружия в Израиль. Тем не менее, лидер Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх сообщил о согласовании канадскими властями экспорта оружия израильской стороне на сумму 28,5 млн канадских долларов в ходе парламентского заседания.