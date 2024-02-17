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В США запустили аукцион по продаже автомобиля Джо Байдена

Виктория Христова Фев 17, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи В США запустили аукцион по продаже автомобиля Джо Байдена отключены 31 Просмотров

На аукционе Cars & Bids в США был выставлен на продажу автомобиль Cadillac ATS-V, который был заказан действующим американским президентом Джо Байденом.

Этот автомобиль, выпущенный в 2018 году, оснащен двигателем мощностью 464 лошадиных сил.

Пробег машины составляет 25 000 км, причем большую часть этого пути она проехала во времена владения Байденом. Интересно отметить, что американский президент хотел заказать машину с кожаным салоном Kona Brown, но такого варианта исполнения не предлагалось. После просьбы Байдена была создана всего одна модель с желаемым салоном.

Литые диски бронзового цвета были взяты из модели Cadillac CT-4 Blackwing. В объявлении указано, что были проведены ремонтные работы по кузову, включающие покраску и устранение мелких царапин. Также машина была оснащена решеткой радиатора Renick Performance, накладкой на задний бампер, тонированными стеклами, обтянутым замшей рулем и рычагом переключения передач.

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