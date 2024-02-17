Ученые провели анализ и заявили, что тревожные люди двигаются меньше

Исследование проведенное учеными из Университета Далхаузи в Канаде, показало, что люди, страдающие тревожным расстройством, имеют меньшую физическую активность.

По результатам этого исследования было обнаружено, что уровень двигательной активности у людей с выраженной тревожностью значительно ниже, чем у тех, у кого психическое состояние более стабильно. Отчет о результатах этого исследования был опубликован в журнале Mental Health and Physical Activity.

Тревожное расстройство является психологическим состоянием, характеризующимся постоянным напряжением и расстройством функций, проявляющихся как гиперактивность (или, наоборот, хроническая усталость), проблемы с концентрацией внимания и нарушениями сна.

В результате многочисленных исследований было выявлено, что регулярная физическая активность может значительно снизить психические проявления тревожности и улучшить общее психическое состояние. Однако, согласно канадским ученым, многие люди, страдающие тревожностью, предпочитают избегать физических упражнений.

Ученые проанализировали 43 предыдущих научных исследования, которые включали общее количество 10 303 участников и посвящены связи между тревожностью и физической активностью. Оказалось, что люди с высокой чувствительностью и тревожностью испытывают затруднения с мотивацией для физических упражнений. Более того, те, кто имел выраженную тревожность, предпочитали избегать напряженных и интенсивных видов активности, такие как спорт, в большей степени, нежели низкоинтенсивные виды, например, ходьбу.

Ученые также обратили внимание на то, что среди людей, страдающих тревожностью, наблюдается тенденция к саморазрушительному поведению и приобретению вредных привычек.

По мнению ученых, из-за физиологических реакций на физическую активность, таких как учащенное дыхание, повышение потоотделения и ощущение одышки, люди, страдающие тревожностью, могут чувствовать необходимость отказаться от занятий спортом.