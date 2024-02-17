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Новости Принц Гарри и Меган Маркл запустили ответ хейтерам
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Принц Гарри и Меган Маркл. Опальная чета.

Принц Гарри и Меган Маркл запустили ответ хейтерам

Виктория Христова Фев 17, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Принц Гарри и Меган Маркл запустили ответ хейтерам отключены 34 Просмотров

Принц Гарри и герцогиня Меган Маркл утверждают, что их предстоящее посещение Канады на играх непокоренных не окажет влияния на их положение в королевской семье.

 

Представитель супругов Сассексских подчеркнул, что они намерены продолжать свою деятельность и оставаться верными своим принципам, игнорируя спекуляции и критику.

Ранее СМИ предполагали, что Гарри и Меган должны вызвать положительное впечатление во время своей поездки в Канаду, чтобы поддерживать хорошие отношения с королевской семьей.

Однако возникают вопросы относительно отношений Гарри с отцом в связи с его будущими публичными выступлениями в поддержку игр непокоренных 2025 года.

Создание нового веб-сайта Sussex.com также вызвало обсуждения, поскольку это противоречит предыдущим заявлениям пары о нежелании использовать королевские титулы в коммерческих целях.

Дополнительное возмущение вызвало то, что их дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, используют фамилию Сассекс, а не Маунтбеттен-Виндзор.

Пока представители Гарри и Меган не официально высказались по этому вопросу.

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