Принц Гарри и Меган Маркл запустили ответ хейтерам

Принц Гарри и герцогиня Меган Маркл утверждают, что их предстоящее посещение Канады на играх непокоренных не окажет влияния на их положение в королевской семье.

Представитель супругов Сассексских подчеркнул, что они намерены продолжать свою деятельность и оставаться верными своим принципам, игнорируя спекуляции и критику.

Ранее СМИ предполагали, что Гарри и Меган должны вызвать положительное впечатление во время своей поездки в Канаду, чтобы поддерживать хорошие отношения с королевской семьей.

Однако возникают вопросы относительно отношений Гарри с отцом в связи с его будущими публичными выступлениями в поддержку игр непокоренных 2025 года.

Создание нового веб-сайта Sussex.com также вызвало обсуждения, поскольку это противоречит предыдущим заявлениям пары о нежелании использовать королевские титулы в коммерческих целях.

Дополнительное возмущение вызвало то, что их дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, используют фамилию Сассекс, а не Маунтбеттен-Виндзор.

Пока представители Гарри и Меган не официально высказались по этому вопросу.