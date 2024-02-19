Монреальский подросток, встретился со своими кумирами в Bell Centre

Монреальский подросток, переживший рак, получил в субботу сюрприз всей своей жизни, когда его пригласили потусоваться с “Вашингтон Кэпиталз” в Bell Centre.

Четырнадцатилетний Макс Бергман познакомился со своими хоккейными героями во время их предматчевой тренировки, в том числе со своим кумиром Александром Овечкиным. И на этом все не закончилось. Позже в тот же день ему поручили важную работу: представить стартовый состав в раздевалке перед игрой.

Хотя его семья является болельщиками “Монреаль Канадиенс”, любовь Бергмана к “Кэпиталз” началась в 2018 году, когда ему было всего восемь лет. “Они выиграли Кубок Стэнли и с тех пор остаются моими любимцами”, – сказал он в интервью CTV News.

С тех пор его страсть к команде не ослабла, и это поддерживало его в хорошем настроении в мрачный период его жизни. Два года назад у Бергмана диагностировали лимфому Ходжкина.

“Я старался не впадать в уныние, я старался оставаться на позитивной стороне и не думать о негативе”, – сказал он. К счастью, сейчас у молодого человека ремиссия. Фонд “Загадай желание” помог ему добиться успеха, чтобы он смог встретиться с “Вашингтон Кэпиталз”.

“Гораздо интереснее предвкушать встречу с Алексом Овечкиным и “Кэпиталз”, чем возвращаться в школу”, – сказал он со смехом. Вечер Бергмана, несомненно, стал еще лучше в субботу после того, как “Вашингтон Кэпиталз” выиграли свой матч, обыграв “Монреаль Канадиенс” со счетом 4:3.