Магазин игрушек на Сноудоне закрывается: владелец винит в этом новую автобусную линию

Любимый магазин игрушек в монреальском районе Сноудон закрывается в июне и станет работать только онлайн.

После более чем семидесятилетней работы владелица Jack & Jill говорит, что новая автобусная полоса вредит бизнесу. “Мои продажи упали, вероятно, на 25 процентов или больше”, – сказала 73-летняя Барбара Винински в интервью CTV News.

Зарезервированная автобусная полоса, которая открылась в ноябре 2022 года, находится прямо перед магазином на Куин Мэри-роуд.

Клиенты не могут припарковаться там с 15:30 до 18:30. А лучшее время для клиентов Вининской. “Родители говорят детям, знаете ли, что здесь негде припарковаться. Мы придем в другой раз”, – и они просто идут домой”, – объяснила она.

Клиентка Марисса Фришман сказала, что заметила изменения. “Парковка несколько затруднена, и мы знаем, что людям трудно добраться сюда в самые удобные для покупок часы”, – сказала она. Вининская и другие владельцы в этом районе ранее выступали против автобусной полосы, опасаясь, что это повлияет на бизнес.

Член городского совета Сноудона Сонни Мороз проголосовал за проект. Теперь он хочет посмотреть, какое влияние это окажет на коммерческую улицу.

“В деталях я полностью согласен с выделением полосы для автобусов, но я прошу провести исследование как с экономической точки зрения, так и о том, как мы можем оптимизировать эту полосу для автобусов”, – сказал Мороз. В заявлении мэра Кот-де-Неж–Нотр-Дам-де-Грас Грасия Касоки Катахва говорится: “Мы опечалены закрытием Jack & Jill”.

Она сказала, что осознает, что экономическая ситуация в настоящее время очень сложная для местных предприятий, но добавила, что стоит отметить, что после добавления автобусной полосы на Куин Мэри-роуд открылось несколько новых предприятий. Но для Вининской это решение нанесло серьезный ущерб.

“По-моему, Касоки Катахва и ее администрация вытеснили нас из бизнеса”. Вининская говорит, что она очень дорожит Jack & Jill, которым ее семья руководит на протяжении нескольких поколений.