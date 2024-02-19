Поколение без дома

Нарастает историческое неравенство между подрастающим поколением и предыдущим.

Бунгало в Longueuil с гаражом и бассейном за 290 000 долларов: https://matrixreports.centris.ca/MatrixReportOutput/ReportOutput/83577/Imperial_1_par_page_client4223.PDF

Триплекс в Rosemont за 430 000 долларов: https://matrixreports.centris.ca/MatrixReportOutput/ReportOutput/83577/Metrique_1_par_page_client1402.PDF

Townhouse в Laval за 212000$: https://matrixreports.centris.ca/MatrixReportOutput/ReportOutput/83577/Metrique_1_par_page_client8508.PDF

Вы можете подумать, что я беру примеры цен на недвижимость из прошлого века, но эти объекты были проданы в 2014 года, то есть всего 10 лет назад.

В наши дни приобретение собственности зашло в тупик жилищного кризиса. Для целого поколения это мечта, становящаяся недостижимой. Просто немыслимо : согласно опросу Ipsos, 64% молодых жителей Квебека отказались от идеи когда-нибудь стать владельцем дома или квартиры.

Нарастает историческое неравенство между подрастающим поколением и предыдущим.

Впервые, по крайней мере за полвека, уровень владения недвижимостью в Квебеке снизился. В период с 2016 по 2021 год он снизился с 61,3% до 59,9%, что значительно отстает от среднего показателя по Канаде, составляющего 66,5 %.

Это может показаться статистической деталью, но это скорее тенденция, которая в ближайшем времени вряд ли изменится.

Если банк согласится предоставить ссуду, семье придётся тратить больше, чем когда – либо, из своих доходов на выплату ипотеки.

И именно в Монреале, из всех крупных канадских городов, ситуация ухудшилась больше всего за последний год, утверждает он.

Согласно расчетам экономистов, цены должны упасть на 43 %, или заработная плата должна увеличиться пропорционально, или процентные ставки должны упасть почти до нуля, чтобы недвижимость снова стала доступной для среднего жителя Монреаля.

В Министерство финансов в рамках консультаций по бюджету на 2024-2025 годы, поступило смелое предложение. Застройщики Лоуренс Винсент, президент Prevel, и Мартин Галарно, партнер TGTA Group, предлагают создать фонд в размере 1 миллиарда долларов, чтобы стимулировать покупку первого дома.

Эта сумма составит 20 % от покупной цены, что эквивалентно первоначальному взносу, сумма, которая должна быть погашена в течение 10 лет путем добавления к ней прироста стоимости, реализованного в собственности. Это повышение может снизить ежемесячные платежи примерно на 500 долларов в месяц за квартиру стоимостью 400 000 долларов по текущим ставкам.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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